Директора калужских предприятий подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Калуга, , 17:06 — REGNUM В Людиново Калужской области 40-летняя генеральный директор коммерческой организации, занимающейся оказанием грузовых транспортных услуг, предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщил 9 марта ИА REGNUM следователь по особо важным делам СУ СК РФ по Калужской области Сергей Кузнецов, по версии следствия, генеральный директор в нарушение законодательства о налогах и сборах в течение трех лет, с 2011 по 2013 годы, уклонялась от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость путем предоставления в налоговый орган заведомо ложных сведений.

Сумма неуплаченного в результате совершения преступления налога составляет более 28 миллионов рублей. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Обвиняемая женщина вину по предъявленному обвинению не признает и ущерб не возместила.

«Расследование по уголовному делу завершено, и оно направлено в суд, — сказал Кузнецов. — Обвиняемой грозит наказание на срок до шести лет. Кроме того, в ходе расследования налоговым органом заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемой суммы неуплаченных налогов, который рассматривается наряду с рассмотрением материалов уголовного дела».

Между тем, по информации следователя по особо важным делам СУ СК РФ по Калужской области Кристины Шаговой, возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, расположенной в Малоярославецком районе и занимающейся производством и реализацией строительных металлических конструкций.

По версии следствия, в течение 2017 года директор в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счет задолженности по налогам, осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, а также путем производства взаимозачетов с контрагентами. Таким образом, подозреваемый уклонялся от погашения задолженности по налогам, поскольку очередность расчетов с кредиторами является более поздней по отношению к обязанности по уплате налогов, и при поступлении денежных средств на расчетные счета организации-должника за счет них была бы погашена задолженность перед государством. Общая задолженность организации перед бюджетом составила более 6 миллионов рублей.

«Следователи регионального управления СК России продолжают сбор доказательств по данному факту, а также принимают меры к возврату в бюджет образовавшейся задолженности, — подчеркнула Шагова. — Впрочем, в случае возмещения ущерба и уплаты штрафных санкций директор будет освобожден от уголовной ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области гендиректор одной из организаций подозревается в уклонении от уплаты налогов на круглую сумму. Полицейские установили, что руководитель фирмы уменьшила налоговую базу по НДС путём заключения фиктивных договоров поставки товара с другими организациями. В налоговый орган женщина предоставила документы, содержащие заведомо ложные сведения о взаимоотношениях между возглавляемой организацией и партнёрами. В результате не был уплачен налог на добавленную стоимость в сумме почти 16 млн рублей, что является особо крупным размером. 41-летней жительнице Жуковского района грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Уголовное дело в отношении подозреваемой возбуждено по ч. 2 ст. 199 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».

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