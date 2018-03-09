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Калужским заслуженным тренерам и спортсменам проиндексируют выплаты

Общество

После индексации размер ежемесячной денежной выплаты заслуженным тренерам увеличится на 683 рубля

Калуга, 9 марта 2018, 16:51 — REGNUM  Проиндексировать на 5% размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим почетные спортивные звания «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» и «Заслуженный тренер России», а также спортсменам — участникам Олимпийский, Сурдлимпийских и Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборных команд Российской Федерации предложили депутаты калужского областного парламента, в рамках законопроекта об индексации ежемесячных денежных выплат, предусмотренных некоторыми законами Калужской области.

Как сообщили 9 марта ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, после индексации размер ежемесячной денежной выплаты заслуженным тренерам увеличится на 683 рубля и составит 14 тыс. 345 рублей. Для спортсменов эта выплата будет увеличена на 1190 рублей и составит 24 тыс. 980 рублей.

Выплату этих сумм планируется распространить на правоотношения, возникшие с 1 октября 2017 года, подчеркнули в региональном парламенте.

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