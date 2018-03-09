«Природу заливают в бетон» — жители Тюмени защищают Городищенский лог

Тюмень, , 13:02 — REGNUM В Тюмени идея спасения Городищенского лога от застройки объединила архитекторов, краеведов, экологов, натуралистов, историков и даже бизнесменов. По интернету гуляет петиция с призывом защитить уникальный природный объект от «заливки в бетон».

Новость о том, что природный объект будет застроен общежитиями Тюменского государственного университета, появилась еще летом 2017 года. Чиновники на сегодняшний день уже разыграли тендер на проект студгородка, однако общественники возмутились пренебрежением власти к мнению горожан лишь в феврале 2018 года. На одном из агрегаторов петиций 8 марта появился призыв спасти тюменский Городищенский лог от «заправки в бетон». Активисты сообщают, что еще в 2016 году городские власти отвели под студенческий городок, или как сейчас принято называть на европейский манер «кампус» Тюменского государственного университета 5,2 гектара в естественном Городищенском логу реки Тюменки. Решение одобрено на публичных слушаниях, где присутствовало всего 14 человек. Застройка обойдётся бюджету Тюменской области в сумму порядка миллиарда рублей. На каждый факт у общественников есть официальные документы с заседаний городской думы, департаментов, госзакупок и прочие. Как они сами признают, спохватились поздно, когда в логу появились сваи для изучения грунта в рамках разработки проекта студгородка.

«Реку хотят «заправить» в бетон, лог засыпать и построить новые корпуса общежитий на 1000 студентов и подземную парковку на 500 мест. Разработка проектной документации по строительству общежития ТюмГУ уже выполнена и оплачена из бюджета Тюменской области, на эти цели потрачено 38 млн рублей», — сообщают тюменские экологи.

По словам общественников, лог реки Тюменки — это уникальная природная территория со своей биосистемой. Здесь гнездятся птицы, утки прилетают на зимовку к незамерзающей реке Тюменке. Важно, что большая часть реки находится в зоне природоохранного ландшафта, к ней прилегает охранная зона археологии.

«На сегодня ландшафтный потенциал исторического центра практически не используется, напротив, варварски разрушается. Существующая часть рельефа местности может стать настоящей изюминкой городской среды, но горожан поставили перед фактом, что засыплют и застроят лог. Важно, что решения в данном случае принимаются без участия тюменцев, где-то в кулуарах, к обычным людям не прислушиваются», — возмущены активисты.

Благоустроенный Городищенский лог стал бы еще одной туристической изюминкой Тюмени, считают общественники. Более 20 лет тюменские студенты-архитекторы поднимают вопрос благоустройства лога в своих работах, создавая проекты по созданию парков с сохранением природного ландшафта. Тюменский архитектор Екатерина Журавлева напоминает, что с советских времён пойму реки Тюменки планировали превратить в парковую зону. Экотропу, к примеру, для пеших и велосипедных прогулок планировали. Были разработаны варианты экстрим-парка для различных спортивных занятий. Есть готовый проект линейного ландшафтного парка «Лента Сибири» с зелёными коридорами, прогулочными террасами, пешеходными и велосипедными дорожками, подвесными мостиками над водой, скейт-парком, амфитеатром.

«Реализация такого проекта поможет соединить ж/д вокзал, исторический центр, набережную Туры и район Дома Обороны. Так, сложится единая система туристических маршрутов, что позволит не ездить в центр города на личном транспорте, привлечёт внимание гостей и жителей города к истории Тюмени», — говорят общественники.

У властей Тюмени в пользу студгородка на месте лога тоже есть немаловажный аргумент — в лог свозят бытовой мусор, здесь частым явлением являются несанкционированные свалки. А река Тюменка — место стоков. Их поддерживает директор НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов ТюмГУ Андрей Соромотин.

«Проекта я пока не видел, но там в любом случае будет проводиться общественно-экологическая экспертиза. Вопрос ведь не в том, пропадет это место или не пропадет, а в том, как оно будет в дальнейшем эксплуатироваться. В настоящее время лог представляет с собой несанкционированную свалку с вонючей жидкостью. Надо смотреть, что из себя проект будет конкретно представлять. В любом случае что-то делать с этим объектом придётся», — заявил Соломотин порталу 72.ru

Отметим, что в большинстве своём тюменцы за облагораживание Городищенского лога и против кампуса в городской черте. На местном портале 72.ru появился опрос мнения горожан, 66% из которых проголосовали на сегодняшний день за благоустройство природного объекта и 32% — за студгородок.

Добавим, что на данный момент в Югре люди пытаются спасти от застройки уникальный ботанический сад Сургутского университета. Баталии длятся больше года, и окончательное решение, жить ли саду, не принято — строителей сдерживает общественность.

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