Запрет главы Хакасии — не помеха: Тулеев не бросает отшельницу Лыкову

Абакан, , 09:03 — REGNUM Таёжная отшельница Агафья Лыкова, проживающая на территории Хакасии, на 8 марта получила букет алых роз от губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кемеровской области.

Уточняется, что на заимку к Агафье Лыковой на этой неделе в очередной раз прибыла группа волонтёров из Московского технологического университета. По поручению Тулеева до заимки их сопровождал глава Таштагольского района Кемеровской области Владимир Макута.

Он рассказал, что главе Кузбасса передали просьбу Лыковой и её помощника монаха Гурия, пребывающего с ней по благословлению патриарха старообрядческой церкви Корнилия. Они попросили привезти сено и комбикорм для коз, пшеницу, крупы, муку, фрукты, а также цепи, верёвку и вертлюги, мышеловки, фонарики, соль, веники, метлу, рабочие рукавицы, стеклянные банки, сковороду, ковшик, трос, батарейки.

Макута привёз Лыковой все необходимые вещи и передал ей букет роз и нарядный платок от Амана Тулеева.

В администрации Кузбасса подчеркнули, что Агафья Лыкова поблагодарила губернатора и сказала, что она всегда молится за него и всех жителей Кемеровской области.

Волонтёры пробудут у отшельников до 10 марта.

Напомним, Агафья Лыкова — известная на весь мир таёжная отшельница, единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она проживает на отдалённой заимке на территории Хакасии.

С губернатором Хакасии Аманом Тулеевым Агафью Лыкову связывает давние дружеские отношения. Они познакомились 20 лет назад, и с тех пор Тулеев оказывает отшельнице помощь.

В ноябре 2017 года в связи с этим в Сибири даже вспыхнул скандал. В ходе прямой линии глава Хакасии Виктор Зимин признался, что «не очень любит» Агафью Лыкову. Он назвал её «нагрузкой великой для многих» и заявил, что каждый житель республики хотел бы иметь подобные условия проживания:

«Такие миллионы… Конечно, может, не вся жизнь измеряется деньгами, но она измеряется иногда справедливостью. Каждый бы житель республики хотел иметь такие условия для проживания. Бесплатные. Снабжение, полёты, связь, авиация».

Кроме того, Зимин сказал, что Кузбасс «иногда пиарится» на Агафье Лыковой:

«Запретил. Сказал, что если ещё раз борт придёт оттуда, вы нарушили закон страны. Не имеете права туда ни садиться, ни прилетать. И позорить нас не надо в той части, что мы… А они там прям кормильцы».

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На просьбу ИА REGNUM прокомментировать заявление Зимина в пресс-службе администрации Кемеровской области подчеркнули, что нельзя запретить дружить:

«Как можно запретить дружить? Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Агафьи Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться».

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