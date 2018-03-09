Барак Хусейн Обама решил стать телезвездой

Вашингтон, , 08:59 — REGNUM 44-й президент США Барак Хусейн Обама ведёт переговоры с американской компанией Netflix о съёмках собственного шоу. Об этом накануне, 8 марта, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что Netflix может снять эксклюзивные выпуски шоу с участием самого Обамы и его супруги Мишель. Формат шоу и количество запланированных эпизодов не раскрывается.

Стоит отметить, что по образованию Обама юрист и до своего президентства на телевидении не блистал. При этом действующий президент США Дональд Трамп до того как занять Овальный кабинет в Белом доме активно участвовал в различных телевизионных проектах и даже вел собственное шоу.

Примечательно, что Мишель Обама уже пишет мемуары о том, как она была первой леди. Она сообщила, что книга будет называться «Становление» (Becoming) и будет опубликована 13 ноября.