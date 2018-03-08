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Москва утонула в море цветов и улыбок

Общество

Каким был день 8 марта в российской столице

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Москва утонула в море цветов и улыбок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Девушка с букетом

Москва, 8 марта 2018, 20:02 — REGNUM  Погода в Москве 8 марта подарила улыбки и солнечный свет. В Международный женский день, символизирующий наступление весны, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM, выйдя на улицы российской столицы.

Настоящим украшением праздника, который отмечается во всем мире, являются представительницы прекрасного пола. Женщины расцветают вместе с природой, их глаза излучают сияние, каждая достойна самых тёплых слов. А мужчины в этот день спешат окружить заботой и вниманием бабушек, матерей, жён, сестёр, дочерей. Поздравления с праздником самые разные — от песен под гитару до французских духов и украшений, но традиционно в руках виновниц торжества — живые цветы.

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Прекрасные москвички
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Прекрасные москвички

В 2018 году отметить самый красивый и нежный праздник многие решили за городом, так как на этой неделе трудящимся предоставлено четыре выходных дня. Но какими бы ни были планы на отдых, всё внимание уделено представительницам прекрасного пола.

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Музыка для прекрасных женщин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Музыка для прекрасных женщин

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regnum author Наталья Стрельцова
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8 марта

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