ВС Турции заняли райцентр Джиндерес в Африне

Африн, Сирия, , 19:42 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции и «Сирийская освободительная армия» освободили от членов незаконных вооруженных формирований райцентр Джиндерес в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на свои источники.

«ВС Турции и «Сирийская освободительная армия» перешли в наступление на райцентр Джиндерес и после ожесточенных боев очистили его от террористов», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 января 2018 г. ВС Турции проводят операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, направленную против курдских отрядов.

Официальная Анкара считает формирования сирийских курдов союзниками Рабочей партии Курдистана, ведущей боевые действия на турецкой территории.

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