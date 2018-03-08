В Петербурге волонтёры дарили женщинам цветы и хорошее настроение

Санкт-Петербург, , 19:38 — REGNUM В честь Международного женского дня 8 марта волонтеры поздравляли женщин в нескольких торгово-развлекательных комплексах Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Виновницы» торжества также могли сделать уникальный снимок по технологии дополненной реальности.

Прекрасным дамам самых разных возрастов вручали цветы, желали мира, счастья и благополучия.

В ТРК «Радуга» всем петербурженкам раздавали радужные розы. А в ТРК «Международный» угощали женщин бесплатными безалкогольными напитками.

Получив поздравления и подарок, любая представительница прекрасной половины человечества могла сделать фотографию на память в праздничной фотобудке.

Студенты нескольких петербургских вузов, ставшие волонтерами на время женского праздника, дарили девушкам и женщинам открытки с QR-кодом, который ведёт на приложение «Фото с Путиным». Эта программа использует технологию дополненной реальности.

Те, кто скачал приложение на свой смартфон, могли в специальных местах, где есть виртуальная 3D-метка в виде фигуры президента, сделать памятную фотографию с российским лидером и «получить» от него букет цветов.

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