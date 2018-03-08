Образ Владимира Путина вызывает позитивные эмоции: 8 марта в Тюмени

Тюмень, , 18:25 — REGNUM В Тюмени возможность сфотографироваться с изображением президента России Владимира Путина заинтересовала жительниц города. Также 7 и 8 марта волонтёры дарили женщинам тюльпаны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, приложение «Фото с Путиным» разработал студент Тюменского индустриального университета Ярослав Попов. Вчера, 7 марта, 3D-модель президента России стояла в Финансово-экономическом институте ТюмГУ. Владимир Путин был изображён с цветами. Возможностью сфотографироваться с ним воспользовались многие студентки. Также они получили живые тюльпаны от студентов.

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Сегодня, 8 марта, праздник был продолжен. Волонтёры дарили девушкам и женщинам живые тюльпаны. А в торгово-развлекательном центре «Гудвин» все желающие снова могли сфотографироваться с изображением Владимира Путина.

Как отмечают организаторы акции, образ российского лидера вызывает большой интерес и позитивные эмоции. Напомним, сфотографироваться с изображением президента могли жители почти 20 городов России. Для этого им нужно было скачать на смартфон специальное приложение «Фото с Путиным».

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