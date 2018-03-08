В Обнинске состоялся лыжный марафон «Докторские гонки»

Обнинск, Калужская область, , 18:12 — REGNUM XVIII лыжный марафон «Докторские гонки», российский аналог World Medical Cross Country, традиционно состоялся 8 марта на лыжероллерной трассе в Обнинске Калужской области.

Как сообщили ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска, география спортивного праздника обширна — от Мурманска до Петропавловска-Камчатского, а в 2013 году соревнования впервые прошли в международном формате. Первыми зарубежными участниками стали представители Финляндии.

На лыжи, в этих восемнадцатых по счёту гонках, медики первого наукограда России встали для того, чтобы на личном примере показать пациентам, что спорт и здоровье — вещи взаимосвязанные, а самый выносливый в этих соревнованиях получит специальный приз «Железный доктор».

По информации организаторов соревнования, вместе с работниками лечебных учреждений первого наукограда России в лыжных гонках приняли участие все желающие. Лыжный марафон «Докторский» прошёл в два этапа: забег на 50 км для мужчин и 30 км для женщин, а также на 500 метров для самых юных лыжников, которым не исполнилось 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти лыжные соревнования имеют более чем десятилетнюю историю. В последние годы они стали наиболее представительными в Калужской области. «Докторский марафон» является заключительным этапом розыгрыша Кубка Калужской области по лыжным гонкам. Среди участников — лыжники из российских регионов от спортсменов-любителей до профессиональных гонщиков экстра-класса.

С 2010 года «Докторские гонки» посвящаются памяти обнинской лыжницы Марии Крыловой — дочери главных организаторов соревнований доктора медицинских наук Валерия Крылова и Любови Родионовой, трагически погибшей в конце 2009 года.

Читайте также: В Обнинске назвали имя обладателя приза «Железный доктор»