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Мороз и ветер в Екатеринбурге не испортили весеннего настроения горожанам

Общество

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Мороз и ветер в Екатеринбурге не испортили весеннего настроения горожанам
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Весеннее настроение

Екатеринбург, 8 марта 2018, 17:50 — REGNUM  В первый весенний праздник 8 марта в Екатеринбурге стоит по-настоящему зимняя погода. Температура воздуха в течение суток опустится до 17 градусов мороза, а скорость ветра — семь метро в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Но, несмотря на это на улице много прохожих, а в магазинах цветов очереди.

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Девушка с цветами
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Девушка с цветами

На улицах города повсеместно развёрнута уличная торговля цветами. В основном продают тюльпаны и мимозы. Подавляющее большинство продавцов мужчины, но иногда можно встретить и женщин.

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8 Марта Екатеринбург улица Вайнера
Иллюстрация: Андрей Алексеев
8 Марта Екатеринбург улица Вайнера
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Волонтёры
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Волонтёры

В торговых центрах и на улицах города проводятся различные акции. Студенты и молодые люди в костюмах раздают посетительницам тюльпаны и розы. На улице Вайнера волонтёры-студенты УИУ РАНХиГС раздали около 2500 тюльпанов.

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Студенты раздают тюльпаны
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Студенты раздают тюльпаны
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Праздничное настроение
Иллюстрация: Андрей Алексеев
Праздничное настроение

В городском железнодорожном вокзале был организован большой праздник: молодые люди в форме РЖД раздавали пассажиркам цветы, а на втором этаже кавер-группа исполняла знаменитые хиты советского времени и 90-х годов XX века в России.

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Песни для прекрасных пассажирок
Иллюстрация: Алексей Банников
Песни для прекрасных пассажирок
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Женская красота под музыку на саксофоне
Иллюстрация: Алексей Банников
Женская красота под музыку на саксофоне
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Цветы на каждом углу
Иллюстрация: Алексей Банников
Цветы на каждом углу

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Читайте ранее в этом сюжете: 8 марта на Урале: мороз тюльпанам не помеха

regnum author Алексей Банников
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8 марта

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