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В Калуге состоялась акция «Цветы для автоледи»

Общество

Полицейские останавливали автомобили, которыми управляют дамы

В Калуге состоялась акция «Цветы для автоледи»
Иллюстрация: ОГИБДД УМВД России по городу Калуге
Акция «Цветы для автоледи»

Калуга, 8 марта 2018, 17:31 — REGNUM  В Калуге сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского космического центра «Галактика» и ребятами из отряда юный инспектор движения калужской школы № 2 поздравили женщин-водителей с праздником 8 марта.

Как сообщили 8 марта ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, педагоги детского центра «Галактика» организовали для юных инспекторов движения мастер-классы по изготовлению подвесок. Эти оригинальные сувениры автоледи могут повесить в салоне своего транспортного средства, и они всегда останутся напоминанием о соблюдении правил дорожного движения (ПДД).

Во время проведения рейда по обеспечению безопасности дорожного движения дорожные полицейские останавливали автомобили, которыми управляют дамы, чтобы поздравить их с наступающим праздником и вручить первые весенние цветы — тюльпаны.

В адрес всех женщин за рулем звучали не только теплые слова поздравлений, но и напоминание о необходимости строгого соблюдения ПДД и, конечно же, пожелание безопасной и доброй дороги.

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8 марта

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