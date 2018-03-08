Калужские почтовики отметили 300-летие бумажной мануфактуры в России

Калуга, , 17:11 — REGNUM В Полотняном Заводе Калужской области состоялось специальное гашение филателистической продукции, посвященной 300-летию со дня образования Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры.

Как сообщила 8 марта ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, специально к юбилею Калужский филиал Почты России совместно с Калужским объединенным музеем-заповедником при содействии ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура» выпустил два вида немаркированных почтовых карточек и специальный художественный штемпель.

На филателистической продукции изображены царь Петр I, по приказу которого в 1718 основан завод по производству парусных полотен, и калужский купец и промышленник один из организаторов бумажного и полотняного производства в России Афанасий Гончаров.

«Художественные почтовые карточки — это гораздо больше, чем просто филателистический материал, — сказала на церемонии начальник Дзержинского почтамта Надежда Самохина. — Путешествуя по всему миру, пополняя собрания коллекционеров, они привлекают внимание огромного количества людей к запечатленным на них сюжетам, вызывают желание узнать больше о стране, их выпустившей, и о событиях, которым они посвящены».

Напомним, Полотняно-Заводская Бумажная Мануфактура — одно из старейших промышленных предприятий России. Оно основано в 1718 году по именному Указу Петра I. Мануфактура располагается в историческом месте — усадьбе Гончаровых. Это имение, роду которых принадлежала Наталья Николаевна Гончарова, жена Пушкина. В 1775 году императрица Екатерина II, довольная качеством выпускаемой писчей бумаги, разрешила именовать мануфактуру «Поставщиком двора её Императорского величества» и на писчей бумаге Гончарова появились водяные знаки, медали и почетное звание фабриканта.

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