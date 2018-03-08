В Оренбурге снежный и морозный день скрасили песнями о любви и цветами

Оренбург, , 17:03 — REGNUM В Оренбурге около 50 волонтёров, сегодня, 8 марта с полудня местного времени (10:00 мск) передвигаются по городу с поздравлениями в честь Международного женского дня. Первыми учреждениями, которые посетили добровольцы стали больницы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM волонтёр Владимир Шигаев.

Разбившись на группы, добровольцы побывали в областной клинической больнице, в горбольнице № 4 и в отделении для несовершеннолетних в наркодиспансере. Пациенткам и медперсоналу подарили букетики цветов и творческие номера. Прозвучали песни и стихотворения о любви и о весне.

«Хладнокровным не остался никто. Во всех больницах нас встречали тепло и радужно и просили о повторном визите», — признался доброволец.

Следующим местом, куда ребята принесли поздравления, стал железнодорожный вокзал. Сотрудники вокзала, посетители, проводники поездов были приятно удивлены в морозный весенний день живым цветам, которые скрасили время ожидания и работы.

Как призналась участница акции, именно на вокзале был отмечен самый трогательный момент. Проводница поезда «Екатерингбург-Москва» даже всплакнула от неожиданности и умиления, получив букет тюльпанов.

Поздравления от волонтёров получили сотрудники областного драмтеатра им. М.Горького. Последней точкой стала областная филармония.

Примечательно, что акция «Вам, любимые!» проходит не только в областном центре, но и в других городах региона в разных форматах. Где-то волонтёры дарят живые цветы, где-то творческие номера, а где-то открытки.

Напомним, что 7−8 марта волонтёрское движение выступило единым фронтом по всей России с поздравлениями для женской половины. Без внимания в этот день женщины не останутся нигде: аэропорты, вокзалы, медицинские и социальные учреждения, парки и скверы.