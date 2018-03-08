Работа как праздник, боль и спасение: для кого 8 марта стало обычным днём

Светлана Шаповалова, , 19:16 — REGNUM

Жизнь этих людей делится на работу и выходные. Будь то водитель трамвая, смотритель музея, врачи «скорой помощи» или роддома — в их ритме нет места праздникам. Вот и сегодня, в Международный женский день, на службу заступили десятки тысяч алтайских прелестниц.

Барнаул. Трамвай «Пятёрочка»

Конечная остановка — «Старый базар», где у водителя с 11-летним стажем Лилии Лялиной есть несколько минут отдыха. Кабину украшает скромный букетик роз — подарок мужа. Говорит, что ничуть не жалеет, что пришлось работать в женский праздник.

«Я люблю свою работу, каждый день что-то новое случается. Сегодня меня не только муж поздравил, пассажиры на каждой остановке добрые слова говорят, настроение поднимают», — только и сказала Лилия, извинившись — поехала. На остановке уже скопился народ.

Музейная редкость

Невероятно, но и Алтайский государственный краеведческий музей сегодня, 8 марта, тоже, оказывается работает. Хотя по признанию смотрителя Надежды Киричко, произошло это впервые за всю почти 100-летнюю историю музея и ей не ведомо, почему руководство решило вдруг сегодня, 8 марта, объявить рабочий день.

На момент разговора с его сотрудниками музейными экспонатами заинтересовались всего 8 посетителей. Но так бывает не всегда: особенно много гостей приходят в обычные выходные дни. Многих из них привлекает природная экспозиция — она очень нравится детям, такой даже в Новосибирске нет, — отметили сотрудники музея.

Смотритель музея Татьяна Холодова, узнав, что перед ней корреспондент федерального СМИ попросила «передать Путину», чтобы зарплату музейщикам поднял.

«Работаю с 2001 года. Тогда у меня зарплата была 1300 рублей. Сейчас вот — добавили — около 9 тысяч выходит», — говорит Татьяна.

Кстати, по её словам, в результате недавнего пожара музее ветеранов Афганистана сгорела значительная часть экспозиции о Великой Отечественной войне. То немногое уцелевшее находится сейчас здесь, для тих экспонатов готовят «угол» на втором этаже.

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Боль, человеческое страдание и кровь

Музейщики ухаживают и за стариной, персонал Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи ежедневно спасает десятки людей.

«Наша больница работает без перерывов на праздничные и выходные дни. Для нас чаще всего праздники сказываются какой-то дополнительной нагрузкой. Поскольку есть такая ментальная составляющая: праздники не обходится без контингента, подверженного влиянию алкоголя. Приходится иметь дело с последствием каких-то увеселительных мероприятий», — пояснил главврач Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо.

Месте с тем он подчеркнул, что в целом такая нагрузка на работе больницы чаще всего не сказывается.

«Наш двигатель работает беспрестанно, несмотря ни на какие окружающие события. И готов работать всегда, включатся сразу же — усилением по персоналу, по службам и другим ресурсам больницы — в случае какой-то чрезвычайной ситуации. В целом когда выходной день, если говорить про дежурную смену, работает около 150 человек. Это не только медицинские сёстры и врачи, это и санитарки и работники пищеблока, это и работники хозчасти, лифтёры, работники охраны. Весь этот коллектив обеспечивает бесперебойную работу больницы. Около 80% персонала это женщины. Сегодня, в свой женский праздник, у нас работают их около 130. Хотя некоторые бригады возглавляют в большинстве своем мужчины», — признался Владислав Бомбизо.

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Главврач говорит, что при таком графике невозможно организовать какие-то массовые мероприятия и поздравлять всех сотрудников одновременно с Восьмым марта.

«Год назад у нас был юбилей, нас поздравляли в концертном зале «Сибирь», но определённая смена оставалась и работала. Когда на ногах из двух ботинок только один — неудобно передвигаться, все становится как-то не так, когда какое-то из звеньев выпадает. Но мы всё равно чтим традиции, проводим мероприятия по коллективам. Торжественное собрание провели 6 марта с вручением наград. Но всё равно: коллектив больницы — это более 1 тысячи человек, а присутствовали около 150», — отметил главврач.

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Кстати, «поздравлять» персонал больницы барнаульцы в массовом порядке начали ещё накануне, 7 марта: в Барнауле резко поменялась погода, потепление и гололедица значительно добавили работы травматологическому отделению.

«Вчера туда поступило 19 больных, хотя для травматологии обычная цифра это 4−6. Зато хирургическое отделение, которое тоже приняло 19 больных, передохнуло. Для него эти 19 пациентов — даже некоторое расслабление. Обычные цифры — это 25−28 человек госпитализированных», — проинформировал главврач.

Всего за вчерашний день в старейшее медучреждение Алтайского края госпитализировали 70 человек.

«Персонал не сказать чтобы счастлив работать 8 марта, но в целом все впозитивном настроении. Будем надеяться, что дежурство не принесёт неприятных сюрпризов — массовых автодорожных происшествий, ЧП ЧС в масштабах города или района.

Вообще работа очень напряжённая. Здесь присутствует тот самый момент профессионального выгорания. Специалисты сгорают очень быстро. Но и профессионального уровня быстрее достигают именно здесь. В другой больнице можно 10−15 лет работать и все равно руки будут немножечко не так заточены. Здесь сама жизнь заставляет идти по оптимальному пути. Ну и учитываем опыт предыдущих поколений — минимизируем потери, ошибки, двигаться в нужном темпоритме», — заключил главврач Алтайской краевой клинической больницы скорой медицинской помощи Владислав Бомбизо.

В правдивости его слов довелось убедиться лично. В сопровождении молодого, но уже достаточно опытного хирурга — Светланы Дорониной, которой не только день, но и ночь 8 марта предстоит провести на посту, побывали в различных отделениях больницы.

Палатной медсестре Натальи Лещенко именно именно высокий темп и нравится работе больше всего. Ради него она без сожалений рассталась с неврологией и отучившись перешла в хирургию.

Самое время сказать что моя сопровождающая Светлана Доронина уже восьмой год работает хирургом. У нее самый интенсивный участок работы — экстренная и неотложная абдоминальная хирургия. Светлана проводит по 7−8 операций в сутки, владеет практически всеми приёмами оперативного вмешательства. Во многом именно от неё зависит жизнь пациента. Хотя сама она полагает, что половина благополучного исхода зависит от санитарок.

Говорит, что мечта стать доктором возникла в детстве, но никто из родных отношения к медицине не имел, а сейчас родные ею гордятся.

«Ничуть не жаль проводить 8 марта на работе. Домой попаду только через сутки. Как удаётся в таком темпе работать? Нормально удаётся, главное не останавливаться», — смеётся доктор. По всему видно, что операционные медсёстры молодого доктора очень любят, и она отвечает «девчонкам» тем же.

Стаж работы медсестры Марии Ходченко перевалил уже за третий десяток.

«Была санитаркой. Когда видишь как люди спасают людей, когда врачи — как боги, адреналин зашкаливает. Что самое сложное? Каждый день испытываешь сострадание, потому что ежедневно мы видим боль, человеческое страдание и кровь. Но свою работу нужно сделать хорошо. И это главное», — отмечает операционная медсестра Мария Ходченко.

Кстати, в Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи она далеко не единственная с тамим внушительным стажем работы. Операционная сестра Наталья Парфёнова не расстаётся с больницей уже более 45 лет. Счёт спасенных людей никогда не вела, но говорит, что их очень много, практически каждый раз за смену приходится кого-то спасать. У неё в этой больнице анастезиологом работал муж. Теперь — дочь. Зять — тоже медик — рентгенолог. Говорит что работать 8 марта совершенно не обидно.

«Кому-то праздник, а кому-то нужно спасение. Для меня работа эта всегда большая ответственность», — пояснила Наталья Парфёнова.

Работа давать жизнь

Расставалась с сотрудниками больницы со сложными чувствами, в очередной раз уверившись, что призвание — это не пустой звук. Работа для этих людей — больше чем работа, это их жизнь. А сотрудники перинатального центра ДАР еще больше уверили в этом.

Ежедневно эти люди помогают матерям со сложной беременностью, помогают родится на Свет десяткам малышей. Рождение ребенка — непередаваемое событие. На страже новой жизни и здоровья малышей в сегодня, 8 марта, дежурили акушеры-гинекологи Дарья Кобзева и Дарья Сироштанова.

«Некогда нам праздновать. В нашем центре активно рожают, много выписок подготовить нужно. За сегодняшний день порядка 10 малышей появились на свет. А бывают дни когда и по 20 родов принимаем», — говорят доктора.

По признанию Дарьи Сироштановой, очень много двоен в ДАРе принимают.

«Некоторые двойни прям долго-долго здесь вынашиваем. Одна мама у нас очень хотела детей, лежала на пастельном режиме практически 2 месяца — выходили, все у нее хорошо сейчас. Хабаров Евгений Федорович принимал роды, без него никак. Он принял — мы выходили», — поясняет Дарья Сироштанова.

А слова Дарьи Кобзевой и вовсе стали откровением:

«Не жалко ли 8 марта работать? Конечно жалко, у меня двое детей, они маленькие. И я их вообще редко вижу. И последний раз я дежурила 6 марта, сейчас вот 8 марта — снова дежурю. Детей своих практически не вижу. Но я фанатичка, в отношении работы сумасшедшая просто!

Если бы у меня не было семьи, я бы наверное её не завела. Просто дети появились раньше, чем я сюда пришла работать. Старшая — ей 5 лет — знает где я работаю и всё понимает. Я недавно попросила у нее прощения, а то что на праздничный утренник не пришла. А дочка говорит: «Мама, я всё понимаю, что ж теперь людям не рождаться что-ли?». Поэтому вот так: в данный момент я на работе, а муж с детьми сидит.

Конечно это переживания постоянные. Вообще это учреждение оно полностью мной завладело, я здесь с самого начала. При мне открывали отделение патологии — оно по сути как наше дитя. Вся организация была на наших плечах, поэтому я это место люблю всей душой и всем сердцем.

Конечно приходя домой в позднее время сил хватает только ребёнка поцеловать, но у меня ни разу не было мысли, что я нахожусь не на своём месте. Я каждый день убеждаюсь, что я тут должна быть. Тут каждый день впечатления. Женщины, которых госпитализируют, которые у нас вынашивают, это все-таки третий уровень сложности. Это женщины с тяжелой экстрагенитальной патологией, это женщины, которые добиваются этой беременности годами.

Вот сегодня женщина после ЭКО выписывается — 4 года бесплодия. Есть женщины по 12, по 20 лет бесплодия, которые сейчас вынашивают беременности. И наш труд там безусловно есть. Приходишь, сердечко слушаешь, знаешь что там живёт ребёнок, и когда он рождается на твоих глазах или ты помогаешь путем операции кесарева сечения, собственноручно достаёшь — это самое большое удовлетворение», — призналась Дарья Кобзева.

У этой крохи, что на фото — у Алёны — день рождения и праздник совместились единым днем — 8 марта. Третим ребёнком в семье и подарком маме на 8 марта стал и мальчик Егор. Обе счастливые мамы в момент съемки еще не отошли от родов, но были счастливы, отметив, что все прошло хорошо. Педиатры — неонатологи Ирина Яброва и Татьяна Лебединская, подтвердили то же самое. Они не слишком удручены работой на 8 марта. Тем более, что у одной из девушек муж — медик, и сегодняшний день ничем особенным не отличается у обоих.

И все-таки не соглашусь: особенное в ДАРе все, начиная от суперсовременного здания, заканчивая таким же уникальным оборудованием. Ведь не даром учреждение, открывшееся год назад, Минздрав РФ поставил в пример другим регионам.

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Сегодня Ирине Ябровой и её коллеге предстоит справиться с 60-ю новорожденными подопечными: всех их нужно внимательно осматривать и следить за их состоянием.

Инсульт, звание и вся жизнь

Буквально час назад, когда статья была уже почти готова к публикации, появился ещё один повод рассказать о доблестном медике. Это заслуженный врач РФ Надежда Долгова, 37 лет заведовавшая инфекционным отделением барнаульской городской клинической больницы №11. Только сегодня узнала, что живем мы с ней в соседних домах. Сегодняшний день она тоже провела на работе.

«Мы ведем приём больных круглосуточно. Я и инсульт там заработала. Со временем пришлось просить своего коллегу поменяться местами — он стал заведующим, а я простым доктором. Мать со мной живет, ей 88 лет. Стала по поводу занятости на работе ворчать, мол ты наверное за всех работу сама делаешь. Но увы, каждый делает своё, писанины много стало — больше пишем, чем лечим, ещё и домой берем», — рассказала доктор Надежда Долгова. Но говорит, что унывать по этому поводу не собирается.

Действительно, работа с такой самоотдачей, на которую способны сотрудники ДАР, персонал больницы скорой помощи и другие женщины, истории которых приведены в этом репортаже, дорогого стоят. И права была гардеробщица ДАРа Лидия Медведева, когда сказала, что заниматься подобной работой способны только люди с большим человеколюбием.

Поздравляю всех женщин, которые свой законный праздник «поменяли» на работу. Душевных сил, красоты и здоровья вам, милые и невероятно стойкие.

С весной, с Восьмым марта!

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