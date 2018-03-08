В Кургане женщин поздравили с 8 марта

Курган, , 16:18 — REGNUM В Кургане 7 и 8 марта поздравляли женскую половину населения с Международным женским днём. Активное участие в праздничных мероприятиях приняли студенты вузов города.

Так, студенты Агрономического факультета Курганской государственной сельскохозяйственной академии сами вырастили тюльпаны. Процесс занял примерно шесть месяцев, но это удалось.

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7 и 8 марта цветы получили десятки девушек и женщин. Акции провели студенты=-волонтёры сельхозуниверситета, в Курганского госуниверситета и Шадринского государственного педагогического университета. 7 марта поздравляли непосредственно в вузах. А уже 8-го — на открытых площадках. Одной из них стала площадка на улице Тимофея Невежина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 45 городах России проходит акция «Вам, любимые, приуроченная к Международному женскому дню. Волонтёры. среди которых есть и девушки, дарят женщинам живые цветы. Кроме того, в нескольких городах, например, в Тюмени, есть возможность сфотографироваться с изображением президента России Владимира Путина.