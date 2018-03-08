Акция «Вам, любимые» прокатилась по Ростову-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 17:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону продолжается всероссийская акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню. 7 марта волонтёры вручили представительницам прекрасного пола открытки и цветы. Акция состоялась в Южно-Российском институте управления РАНХиГС, Донском государственном техническом университете, Южном университете ИУБиП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции на Дону.

Сегодня, 8 марта, акция «Вам, любимые» в Ростове-на-Дону продолжилась парке имени Горького. Добровольцы продолжают дарить женщинам праздничное настроение и вручают цветы.

Кроме того, у участниц акции есть возможность сфотографироваться с изображением президента России Владимира Путина. В торговых центрах «Горизонт» и «Большой» установлены 3D-метки с изображением главы государства. Запечатлеть виновниц торжества помогают волонтёры. Вместе с букетиками цветов они вручают получившуюся открытку на память.

Напомним, всероссийская акция, приуроченная Международному женскому дню, проходит в 45 регионах России. Волонтёры вышли на улицы городов, чтобы поздравить представительниц прекрасного пола с первым праздником весны.