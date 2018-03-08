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В Кузбассе добровольцы поздравили пациенток и персонал госпиталя с 8 Марта

Общество

Кемеровская область присоединилась ко всероссийской акции

В Кузбассе добровольцы поздравили пациенток и персонал госпиталя с 8 Марта
Иллюстрация: Kemsu.ru
Волонтёры и студенты поздравили с праздником пациенток и медицинский персонал Кемеровского областного клинического госпиталя Ветеранов великой отечественной войны

Кемерово, 8 марта 2018, 15:32 — REGNUM  Тюльпаны с пожеланиями здоровья, счастья, улыбок и весеннего настроения получили накануне, 7 марта, пациентки и медицинский персонал Кемеровского областного клинического госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны. Так добровольцы союза молодежи Кузбасса совместно с волонтерами регионального центра развития добровольчества Кемеровского государственного университета поздравили с праздником женщин, которые тут же расцветали и с улыбкой благодарили за проявленное внимание.

«Милые дамы! Сегодня университет поздравляет вас с праздником. Чаще улыбайтесь и будьте счастливы каждый день, желаем исполнения мечт и постоянного ощущения чуда», — сказано в поздравлении на сайте КемГУ.

Отметим, что 7 марта открытки и цветы к Международному женскому дню девушкам и женщинам дарили студенты вузов из 45 регионов страны. В Кемеровской области во всероссийской акции «Вам, любимые», помимо Кемеровского госуниверситета, участие приняли студенты и других вузов.

Жительницы Кузбасса продолжают получать поздравления и подарки. Так, в городе Кемерове и Новокузнецком районе женщин поздравили сотрудники госавтоинспекции — инспекторы останавливали транспортные средства, говорили комплименты и дарили цветы, открытки и воздушные шары. Женщины — пешеходы получали сувениры, мамы с детьми — светоотражатели.

В центре культурного развития Березовского прошла выставка «От сундука до ридикюля», поздравления получили и посетительницы Топкинской районной больницы,.

Кроме того, сегодня, 8 марта, в областной столице — Кемерове — маршрутное такси № 1 решило перевозить пассажирок бесплатно и даже радовать песнями под баян.

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8 марта

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