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Медведев поздравил женщин с 8 марта

Общество

Медведев пожелал женщинам, чтобы слова любви в их адрес звучали каждый день

Медведев поздравил женщин с 8 марта
Иллюстрация: Government.ru
Дмитрий Медведев

Москва, 8 марта 2018, 14:57 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил прекрасную половину человечества с международным женским днем. Поздравление Медведева опубликовано сегодня, 8 марта, на официальном сайте правительства России.

Медведев пожелал всем женщинам чтобы слова любви в их адрес звучали каждый день.

«От всей души поздравляю вас с весенним праздником — днём 8 Марта. Это всегда особый повод сказать вам слова благодарности, которые идут от самого сердца. Спасибо за то, что вы всегда рядом, что вы наполняете наш мир теплом, заботой и красотой», — сказано в поздравлении главы правительства.

Медведев подчеркнул, что хочет, чтобы женщины всегда ощущали поддержку, меньше уставали и чаще улыбались.

«И, конечно, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш адрес не один раз в году, а каждый день. Ведь наши бабушки и мамы, жёны и дочери, наши коллеги заслуживают искренних комплиментов и самых красивых цветов», — подчеркнул Медведев.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём.

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8 марта

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