Слуцкий попросил прощения

Москва, , 14:42 — REGNUM Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), поздравляя с Международным женским днем, попросил прощения у тех, кому причинил любые переживания.

Три журналистки публично обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова стала третьей, на прошлой неделе с обвинениями в адрес депутата выступили заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — написал депутат Госдумы в соцсети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ситуацию прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, все обвинения в домогательствах, выдвинутые журналистками в адрес Слуцкого, должны рассматриваться «исключительно в рамках правового поля».

"Политика — для политиков, и поэтому будем этим вопросом заниматься, но там есть две стороны, и если в рамках правового разбирательства выяснится, что это провокация? Обидел — извинись, спровоцировал — ответь», — сказал он также.

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