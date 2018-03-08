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Тюльпаны и песни: в Екатеринбурге на вокзале пассажирок застали врасплох

Общество

В течение полутора часов женщинам раздавали тюльпаны и пели для них песни

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Тюльпаны и песни: в Екатеринбурге на вокзале пассажирок застали врасплох
Алексей Банников © ИА REGNUM
На железнодорожном вокзале Екатеринбурга 8 марта

Екатеринбург, 8 марта 2018, 15:49 — REGNUM  В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале прошла акция «Песни для любимых…». В ходе мероприятия поздравляли женщин-пассажирок с Международным женским днем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С 13:00 по местному времени (11:00 по мск) в течение полутора часов выступал коллектив кавер-группы Сергея Суховеева, а молодые люди в форме сотрудников РЖД дарили женщинам тюльпаны. Мероприятие прошло в рамках реализуемого с 2015 года проекта «Музыка на вокзалах».

Для ожидавших свои поезда пассажирок данное мероприятие стало неожиданным и вызвало много положительных эмоций.

«Всё это приятно и неожиданно», — сообщила в ходе мероприятия корреспонденту ИА REGNUM одна из женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты Уральского института управления филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы» также провели акцию накануне 8 марта — «Вам, любимые». Они дарили женщинам тюльпаны и поздравляли их с наступающим Международным женским днём. Также всем желающим предлагалось сделать праздничную открытку при помощи 3D-метки с изображением президента России Владимира Путина с цветами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге женщинам подарили «Цветы от Путина»

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8 марта
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