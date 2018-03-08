10 тысяч цветов: в центральной России отмечают 8 марта

Воронеж, , 13:36 — REGNUM В Международный женский день 8 марта на улицах российских городов мужчины поздравляли прохожих женщин с праздником и дарили цветы. Например, в Центральном федеральном округе акция прошла в Брянской, Курской, Воронежской, Смоленской, Тамбовской и других областях. Всего представительницам прекрасной половины человечества подарили более 10 тысяч цветов, сообщили ИА REGNUM организаторы акции. Кроме того, праздничные акции прошли и за рубежом.

«В акции приняли участие самые разные люди. Были и молодые люди 16-ти лет, которые просто захотели поздравить девушек, а были и состоявшиеся мужчины солидных профессий, которые тоже захотели сделать женщинам приятно. Поэтому основное требование было — желание поздравить всех женщин. Вообще, цветы мог взять каждый», — рассказали организаторы.

Акция проходила два дня. 7 марта цветы и открытки получали студентки вузов. Например, в Брянской области акция прошла в Брянском медико-социальном техникуме, строительном колледже, инженерно-техническом университете, Суражском педагогическом колледже им. А. С. Пушкина РАНХиГС и других. В Рязанской области — в Рязанском государственном агротехнологическом университете, медицинском университете и т.д.

Кроме того, жительниц была возможность сделать фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным: в торговых центрах крупных городов установили 3D-метки с изображением главы государства с цветами.

8 марта акция прошла уже на улицах городов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные акции прошли почти по всем регионам России. Например, в Красноярске волонтеры раздали почти 800 тюльпанов. Также здесь девушки могли получить в подарок профессиональную фотосессию.

Ранее женщин поздравляли члены движения «Волонтеры-медики». К примеру, 7 марта во Владимирской области прошла акция «Вам, любимые». Студенты медицинского колледжа посетили две владимирские больницы и подарили пациентам и сотрудникам учреждений цветы. Всего удалось поздравить 500 женщин. В акции приняли участие 30 волонтеров.

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