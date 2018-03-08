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В Красноярске волонтёры-медики поздравили пациенток больниц

Общество

На 8 марта пациентки красноярских больниц получили тюльпаны от волонтёров

В Красноярске волонтёры-медики поздравили пациенток больниц
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Волонтеры-медики». Vk.com
Цветы от волонтёров-медиков

Красноярск, 8 марта 2018, 12:30 — REGNUM  К Всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню, присоединился город Красноярск. Без внимания в этот день не остались и пациентки красноярских медучреждений.

«В рамках акции «Вам, любимые» молодёжные сообщества (волонтёры-медики, «Волонтёры победы» и другие) вручают женщинам цветы. Мы — волонтёры-медики — поздравляли пациенток БСМП и Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн. Школьники и студенты медицинских ссузов вручали женщинам цветы и говорили приятные слова. Дарили мы тюльпаны всех цветов, кроме жёлтых», — рассказала координатор акции в Красноярске Алёна Миронова.

По её словам, женщины, получавшие цветы, радовались и благодарили волонтёров за праздничное настроение.

«В этом году мы поздравили около 250 женщин, в прошлом году — 130», — отметила собеседница ИА REGNUM.

Напомним, Всероссийская акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню, проводится в десятках российских регионов 7 и 8 марта.

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8 марта

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