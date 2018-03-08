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Челябинск: песни для любимых и фото с Путиным

Общество

Также женщинам дарят тюльпаны

Челябинск, 8 марта 2018, 12:07 — REGNUM  На железнодорожном вокзале Челябинска 8 марта прошёл концерт, приуроченный к Международному женскому дню. Женщинам также дарили тюльпаны.

В праздничном концерте приняла участие шоу-группа «Вояж». Вокалисты исполнили как известные мировые хиты, так и современные популярные в народе песни.

Кроме концерта жителей и гостей города ожидала костюмированная шоу-программа.

Отметим, 8 марта в рамках всероссийской акции «Песни для любимых…» на вокзалах проходят выступления музыкальных коллективов. Акция охватила Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Ярославль и другие города.

Добавим, также у жительниц Челябинска есть возможность сфотографироваться с изображением президента России Владимира Путина и получить цветы. Акция проходит в местных торговых центрах.

Также цветы женщинам дарили в парке на Алом поле. А вчера, 7 марта, в трёх вузах студенты-волонтёры поздравляли студенток и преподавателей. Всего были охвачены порядка 900 человек.

Ранее читайте: Акция «Вам, любимые» охватила три вуза Челябинска

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8 марта

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