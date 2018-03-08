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Жительницы Красноярска получали цветы и фотографировались с Путиным

Общество

В Красноярске женщин с 8 марта поздравляли студенты, волонтёры и творческие люди

Красноярск, 8 марта 2018, 11:53 — REGNUM  В Красноярске сегодня, 8 марта, проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню.

Студенты красноярских вузов в рамках праздничной акции подарили цветы женщинам, девушкам и девочкам.

«Всего у нас было порядка 800 тюльпанов, из которых мы составили более 200 букетов. Женщины, получившие цветы, в ответ дарили свои улыбки. Акция проходила в парке им. Гагарина, в «Торговом квартале» на проспекте Свободном», — сообщили ИА REGNUM координаторы акции в Красноярске.

Также сегодня в столице Красноярского края девушки смогут получить в подарок профессиональную фотосессию.

«В Красноярске в Международный женский день будет работать бесплатная фотозона с живыми цветами. Подготовиться к фотосессии девушкам поможет визажист, а снимки сделает профессиональный фотограф. Для того чтобы принять участие в фотосессии, желающим нужно было зарегистрироваться. Это сделали порядка 12 девушек. После профессиональной фотосъёмки они получат красивые фотографии отличного качества», — рассказал арт-директор Культурной станции «Гагарин» Богдан Кожухов.

По его словам, идея такого подарка для представительниц прекрасной половины человечества родилась у одного из кураторов команды LoftTeam.

«Фотозона в Красноярске находится на территории Культурной станции «Гагарин» на улице Маерчака», — подытожил Богдан Кожухов.

Кроме того, у жительниц Красноярска была возможность сфотографироваться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне, 7 марта, на улицах, в торговых центрах и других общественных пространствах городов России, в том числе в Красноярске, установили 3D-метки с изображением президента. Информацию об этой 3D-метке к Международному женскому дню получили пользователи, установившие приложение «Фото с Путиным».

Около меток работали волонтёры, которые делали фото и распечатывали снимки.

Напомним, праздничное настроение женщинам дарили и красноярские железнодорожники. Поздравление получили все женщины, отправляющиеся 8 марта в путешествие на поезде или возвращающиеся из поездки.

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8 марта

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