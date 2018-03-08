В аэропорту Хабаровска прошла акция «Вам, любимые!»

Хабаровск, , 11:45 — REGNUM В Международный женский день в аэропорту Хабаровска волонтеры дарили пассажиркам цветы и желали счастливого пути, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пассажирам — мужчинам волонтеры рассказали о том, как принять участие в акции, выложив свои поздравления в Instagram.

Аналогичная акция прошла сегодня на железнодорожном вокзале дальневосточной столицы.

На набережной Хабаровска прошел праздник, посвященный женщинам. На сцену вышли многодетные и успешные матери региона, известные спортсменки. Среди них — мастер спорта международного класса по киокушинкай карате до, обладательница черного пояса, член сборной России Ксения Засорина.

На катке набережной участники любительской хоккейной команды «Амурские барсы» поздравили девушек — игроков «Тигриц Амура» товарищеским матчем.

На сцене выступили творческие коллективы Хабаровска. Большую концертную программу подготовил цыганский театр «Тэрнэ Рома».

Как сообщало ИА REGNUM, праздничные акции «Вам, любимые» проходят 8 Марта в большинстве регионов России. На железнодорожных вокзалах и в аэропортах волонтеры дарят женщинам цветы, в зданиях пассажирских терминалов проходят праздничные концерты.