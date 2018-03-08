Красноярские железнодорожники подарили женщинам «Весеннее настроение»

Красноярск, , 10:06 — REGNUM На железнодорожном вокзале Красноярска сегодня, 8 марта, состоялась праздничная акция Красноярской магистрали «Весеннее настроение». Железнодорожники поздравили с Международным женским днём всех женщин, отправляющихся в этот день в путешествие на поезде или возвращающихся из поездки.

Весеннее настроение пассажирам создал праздничный концерт с участием творческих коллективов ДК железнодорожников, который прошёл в зале ожидания вокзала. В программе были музыкальные номера, конкурсы, викторины.

В поздравительных мероприятиях приняли участие воспитанники Красноярской детской железной дороги. Они дарили путешественницам тюльпаны.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярской железной дороги, пассажиры с удовольствием принимали участие в праздничной акции:

«Мужчины участвовали в конкурсах, выигрывали призы и дарили их своим дамам. С лиц наших пассажиров не сходила улыбка. Мы даже заметили, что многие пассажиры, у которых не было возможности задержаться в зале ожидания, проходили через вокзал и подпевали тем песням, которые исполняли наши музыкальные коллективы. Репертуар был знакомым: это те композиции, которые любят многие поколения наших пассажиров. Например, песни из советских кинофильмов».

Напомним, в 2017 году красноярские железнодорожники также поздравляли женщин с 8 марта в праздничной обстановке. Во Дворце культуры железнодорожников Красноярска 7 марта 2017 года состоялся фестиваль династий работников магистрали, приуроченный к Международному женскому дню и 180-летию Российских железных дорог.

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