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Снежная буря в США: отменены тысячи авиарейсов

Общество

Задержано более десяти тысяч рейсов

Снежная буря в США: отменены тысячи авиарейсов
Аэропорт. Снег

Вашингтон, 8 марта 2018, 05:49 — REGNUM  Более трех тысяч авиарейсов отменены в США в связи с плохой погодой, сообщает компания FlightAware.

Уточняется, что свыше десяти тысяч рейсов задержаны, отменены 3127 рейсов.

Напомним, неблагоприятная погода сохраняется в США несколько дней. Так, 3 марта было отменено свыше двух тысяч авиарейсов из-за шторма «Райли» на Восточном побережье США.

Читайте подробнее: На США надвигается шторм «Райли»: отменены тысячи авиарейсов

В результате шторма погибли пять человек. Синоптики предупредили, что в прибрежной зоне США от штата Нью-Джерси до штата Массачусетс возможны наводнения.

Читайте подробнее: Шторм на Восточном побережье США унес жизни пяти человек

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за урагана на Восточном побережье сломалось 227-летнее дерево, которое в свое время посадил в Маунт-Верноне первый президент США Джордж Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Буря в США сломала 227-летнее дерево, посаженное Джорджем Вашингтоном

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