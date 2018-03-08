Путин прочитал российским женщинам стихи – видео

Москва, , 04:59 — REGNUM

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с международным женским днем 8 марта.

«Вырастить, воспитать ребенка — это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей», — сказал Путин.

Президент отметил, что «женщина — это теплый и светлый образ в судьбе каждого мужчины». Женщинам посвящено множество произведений.

По традиции он прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…».

Напомним, в 2017 году Путин прочитал российским женщинам стихотворение Константина Бальмонта.

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