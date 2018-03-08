Путин прочитал российским женщинам стихи – видео

Москва, 8 марта 2018, 04:59 — REGNUM
Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с международным женским днем 8 марта.
«Вырастить, воспитать ребенка — это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей», — сказал Путин.
Президент отметил, что «женщина — это теплый и светлый образ в судьбе каждого мужчины». Женщинам посвящено множество произведений.
По традиции он прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…».
Напомним, в 2017 году Путин прочитал российским женщинам стихотворение Константина Бальмонта.
Читайте ранее в этом сюжете: Акция «Вам, любимые» охватила три вуза Челябинска