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Путин прочитал российским женщинам стихи – видео

Общество

«Женщина – это теплый и светлый образ в судьбе каждого мужчины»

Путин прочитал российским женщинам стихи – видео
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 8 марта 2018, 04:59 — REGNUM  

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественниц с международным женским днем 8 марта.

«Вырастить, воспитать ребенка — это счастье и ответственность. И тем более ценен труд многодетных матерей, в том числе тех, кто согрел, сделал счастливыми приемных детей», — сказал Путин.

Президент отметил, что «женщина — это теплый и светлый образ в судьбе каждого мужчины». Женщинам посвящено множество произведений.

По традиции он прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны…».

Напомним, в 2017 году Путин прочитал российским женщинам стихотворение Константина Бальмонта.

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8 марта

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