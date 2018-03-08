Инцидент в Солсбери: все отравленные нервно-паралитическим ядом – в коме

Лондон, , 02:11 — REGNUM Все три человека, которые были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери (Великобритания), находятся в коме, передает телеканала Sky News.

Уточняется, что в состоянии комы сейчас находятся бывший российский гражданин Сергей Скрипаль, его дочь Юлия и пострадавший офицер местной полиции.

Напомним, инцидент в Солсбери произошел 4 марта: в местную больницу в критическом состоянии поступили Скрипаль и его дочь Юлия. Было сказано, что пострадавшие доставлены из ресторана, где они отравились неизвестным веществом.

Инцидент вызвал бурную реакцию со стороны британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, обвинившего в отравлении Москву. Такое заявление ему позволило сделать прошлое Скрипаля, который приехал в Великобританию из России.

Россию Скрипаль покинул после помилования, а до того был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. Этот человек являлся бывшим офицером ГРУ и разглашал государственную тайну во время службы в армии.

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В России назвали заявление Джонсона дикостью и развязыванием очередной информационной кампании против Москвы. Российское посольство потребовало от Лондона разъяснений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта глава антитеррористического отдела Скотленд-Ярда Марк Роули заявил, что отравление Скрипаля — это покушение на убийство.

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В этот же день официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Вашингтоне изучают этот вопрос.

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