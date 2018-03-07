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В Лондоне стартовал суд по делу о теракте в метро

Общество

Власти обвиняют в теракте 18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана

В Лондоне стартовал суд по делу о теракте в метро
Yottanesia
Лондонское метро

Лондон, 7 марта 2018, 21:23 — REGNUM  В Лондоне стартовал суд над иракцем, обвиняемым в организации взрыва в метро в прошлом году, 7 марта передает агентство Associated Press.

18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства и покушении на убийство десятков человек.

По версии следствия, юноша организовал дистанционный подрыв бомбы в переполненном вагоне лондонского метро в сентябре 2017 года. Адвокаты Хассана отрицают обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 года в результате взрыва бомбы в лондонском метро ранения получили 30 человек.

Первоначально полиция задержала по подозрению в совершении теракта шестерых человек. К настоящему моменту единственным обвиняемым является Ахмед Хассан.

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Теракт в лондонском метро 15.09.2017

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