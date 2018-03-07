В Лондоне стартовал суд по делу о теракте в метро

Лондон, , 21:23 — REGNUM В Лондоне стартовал суд над иракцем, обвиняемым в организации взрыва в метро в прошлом году, 7 марта передает агентство Associated Press.

18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана обвиняют в изготовлении самодельного взрывного устройства и покушении на убийство десятков человек.

По версии следствия, юноша организовал дистанционный подрыв бомбы в переполненном вагоне лондонского метро в сентябре 2017 года. Адвокаты Хассана отрицают обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября 2017 года в результате взрыва бомбы в лондонском метро ранения получили 30 человек.

Первоначально полиция задержала по подозрению в совершении теракта шестерых человек. К настоящему моменту единственным обвиняемым является Ахмед Хассан.

Читайте также: Полиция: Теракт в лондонском метро близок к раскрытию