Женщинам станицы Николаевская в Северной Осетии подарили Дом культуры

Владикавказ, , 20:03 — REGNUM В станице Николаевская Дигорского района Северной Осетии сегодня, 7 марта, после реконструкции открылся Дом культуры. В торжествах по поводу его открытия приняли участие председатель правительства Северной Осетии Таймураз Тускаев, министр строительства и архитектура республики Русланбек Икаев, глава Дигорского района Александр Таболов, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание ДК, построенное еще при советской власти, в 1970 году, когда станица входила в колхоз-миллионер, было величественным и вместительным. Однако за последние годы значительно обветшало и утратило былую красоту. На капитальный ремонт очага культуры в станице Николаевской, которая в 2018 году отметит 180 лет со дня основания, было направлено из федерального бюджета пять миллионов рублей. Ремонт и реконструкция ДК осуществлялись в рамках государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма на 2013−2020 годы».

Из федерального бюджета на эти цели было направлено пять миллионов рублей, из регионального бюджета — 436 тыс. рублей. На эти средства заменили крышу, отопительную систему и электропроводку, укрепили стены и перекрытия. Был также пристроен репетиционный зал, увеличена сцена, заменены кресла и драпировка сцены.

В старом Доме культуры была проведена полная замена крыши, укреплены стены и перекрытия, заменены отопительная система, электропроводка, увеличена сцена, пристроен репетиционный зал, выполнены мероприятия по программе «Доступная среда».

«Станица Николаевская имеет глубокие исторические корни, трудовые и воинские традиции, которые формировались больше столетия. Сотни казаков станицы покрыли себя неувядаемой славой. В мирное время вы работали, выращивали хлеб и просто радовались жизни. И вот сегодня вновь для всех радостное событие — открытие нового Дома культуры. Желаю вам продолжать славные культурные традиции уже на обновленной сцене. Мира и благополучия вам», — дал старт открытию Дома культуры Таймураз Тускаев.

Он также вручил благодарственные письма за добросовестный труд и высокий профессионализм директору Дома культуры Людмиле Собиевой и сотрудницам ДК Наталии Ямпольской и Александре Савитской. После официальной церемонии открытия владыка Леонид совершил чин освещения здания Дома культуры.

Стоит отметить, что в Северной Осетии были открыты в 2017 году три дома культуры. Новые ДК появились в селениях Михайловское, Новый Батако и Коста. Завершается строительство нового Дома культуры в селе Виноградном.

Еще в пяти населенных пунктах республики — Лескен, Эльхотово, Комсомольское, Комгарон и Верхний Фиагдон — намечена реконструкция объектов культуры. На эти цели Северная Осетия получила из федерального бюджета субсидию в размере 151,296 млн рублей. На эти средства будут также укомплектованы книжные фонды библиотек и проведено их подключение к интернету.