Акция «Вам, любимые» охватила три вуза Челябинска

Челябинск, , 19:19 — REGNUM В Челябинске 7 марта на трёх площадках прошла акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню. Волонтёры вручали цветы в Медицинском, Педагогическом и Аграрном университетах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы акции «Вам, любимые» на Южном Урале.

Всего акцией были охвачены порядка 900 человек. Благодаря волонтёрам в вузах сегодня царила праздничная атмосфера.

Завтра, 8 марта, акция «Вам, любимые» будет продолжена. Волонтёры будут дарить цветы дамам в парке на Алом поле.

Кроме того, есть возможность сфотографироваться с изображением президента России Владимира Путина с цветами. В торговых центрах 15 городов России установили 3D-метки с изображением главы государства. Возле меток стоят волонтёры, которые фотографируют, дарят цветы и распечатывают получившиеся фото на инста-принтере.

В Челябинске такая возможность будет, скорее всего, в торгово-развлекательных комплексах «Родник» и «Алмаз».