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Путин подписал закон о безвестно отсутствующих должниках по алмиментам

Общество

Закон позволяет детям пропавших должников по алиментам получать пенсию по случаю потери кормильца

Путин подписал закон о безвестно отсутствующих должниках по алмиментам

Москва, 7 марта 2018, 18:55 — REGNUM  Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок признания должников по алиментам безвестно отсутствующими. Документ опубликован 7 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Новым законом предусматривается, что судебные приставы будут информировать взыскателей долгов по алиментам о безрезультатном поиске должников.

В случае если в течение одного года со дня получения последних сведений о должнике его местонахождение не удаётся установить, взыскатель получает право на обращение в суд.

Признание лица судом безвестно отсутствующим позволит его детям и другим нетрудоспособным иждивенцам получать ежемесячную пенсию по случаю потери кормильца.

При этом имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а сам гражданин может быть снят с регистрации в жилом помещении собственником этого помещения.

Кроме этого, с пропавшим должником по алиментам может быть в упрощённом порядке расторгнут брак.

Документ был принят Государственной думой 22 февраля и одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года.

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