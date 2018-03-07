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Волонтеры-медики Липецкой области поздравляют женщин с 8 Марта

Общество

7 и 8 марта женщины получают поздравления от волонтеров

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Волонтеры-медики Липецкой области поздравляют женщин с 8 Марта
Иллюстрация: Липецкое региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Волонтеры-медики Липецкой области

Липецк, 7 марта 2018, 18:54 — REGNUM  В Липецкой области 7 марта стартовала акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню. Липецкие участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» поздравили женщин из разных районов области.

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Персонал липецкой больницы и волонтеры
Иллюстрация: Липецкое региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Персонал липецкой больницы и волонтеры

В Липецке волонтеры-медики поздравляли медицинских работников в поликлиниках, работников и пациенток Липецкой городской больницы №4. Добровольцы посетили неврологическое, кардиологическое, пульмонологическое и приёмное отделения.

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Пациентки были рады получить цветы, даже находясь в больнице
Иллюстрация: Липецкое региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Пациентки были рады получить цветы, даже находясь в больнице

Цветы и поздравления также получили медработники, которые уже находятся на пенсии. В ответ на поздравления волонтеры получали слова благодарности от врачей и пациенток. По словам женщин, приятно в преддверии праздника получить цветы, даже находясь в больнице.

В Ельце волонтеры дарили цветы преподавателями и студенткам Елецкого медицинского колледжа, а для остальных дам города был организован праздничный концерт. В Лев-Толстовском и Добровском районах волонтеры отправились к автостанциям и районным больницам. В Становлянском районе акция «Вам, любимые!» пройдет в четверг, 8 марта.

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Акция «Вам, любимые!» проходит 7 и 8 марта по всей стране
Иллюстрация: Липецкое региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Акция «Вам, любимые!» проходит 7 и 8 марта по всей стране

На поздравление жительниц Липецкой области ушло около 500 букетов тюльпанов. К акции подключились почти 80 добровольцев.

Читайте ранее в этом сюжете: «Важно, чтобы женщины-медики тоже получили частичку тепла»

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8 марта

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