Волонтеры-медики Липецкой области поздравляют женщин с 8 Марта

Липецк, , 18:54 — REGNUM В Липецкой области 7 марта стартовала акция «Вам, любимые!», приуроченная к Международному женскому дню. Липецкие участники Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» поздравили женщин из разных районов области.

В Липецке волонтеры-медики поздравляли медицинских работников в поликлиниках, работников и пациенток Липецкой городской больницы №4. Добровольцы посетили неврологическое, кардиологическое, пульмонологическое и приёмное отделения.

Цветы и поздравления также получили медработники, которые уже находятся на пенсии. В ответ на поздравления волонтеры получали слова благодарности от врачей и пациенток. По словам женщин, приятно в преддверии праздника получить цветы, даже находясь в больнице.

В Ельце волонтеры дарили цветы преподавателями и студенткам Елецкого медицинского колледжа, а для остальных дам города был организован праздничный концерт. В Лев-Толстовском и Добровском районах волонтеры отправились к автостанциям и районным больницам. В Становлянском районе акция «Вам, любимые!» пройдет в четверг, 8 марта.

На поздравление жительниц Липецкой области ушло около 500 букетов тюльпанов. К акции подключились почти 80 добровольцев.

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