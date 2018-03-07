В Волгоградскую область резко увеличился поток мигрантов из Туркмении

Волгоград, , 18:44 — REGNUM В 2017 году в Волгоградскую область прибыло на 81% больше граждан Туркмении, чем в 2016 году, на 61% — граждан Белоруссии, на 18% — Азербайджана, заявила начальник отдела по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону Татьяна Бирюкова. Об этом 6 марта сообщает «Волгоградская правда».

6 марта состоялось расширенное заседание комиссии общественной палаты Волгоградской области, которое было посвящено урегулированию миграционных процессов.

По словам Бирюковой, чаще всего иностранцы прибывают в область для трудоустройства, туризма и учёбы. В настоящее время по месту жительства зарегистрированы 7900 иностранных граждан.

Эксперт общественной палаты и помощник ректора волгоградского государственного университета Алексей Суслов сказал, что в области проживает 130 национальностей, а также зарегистрировано 61 национальное объединение.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Туркмения столкнулась с социально-экономическими трудностями, связанными с потерей рынков сбыта газа в Иране и России.

С 1 ноября 2017 года в республике в 25 раз повышена плата за один кубометр питьевой воды, потребляемый сверх нормы, — с 0,02 манат да 0,5 манат (8,28 рубля).

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