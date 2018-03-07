«Вам, любимые!»: смоленские волонтеры поздравили врачей

Смоленск, , 17:21 — REGNUM Женщин-медиков и их пациенток поздравили смоленские волонтеры с 8 Марта. Студенты пришли в смоленские медучреждения, чтобы лично поздравить с Международным женским днем тех, кто трудится, несмотря на праздник, сообщает ИА REGNUM. Акция проходит уже второй год подряд.

Как рассказал региональный координатор Смоленского отделения Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» Антон Коротченко, всего в акции приняли участие 23 волонтера-медика (учащиеся учебных заведений медицинского профиля). Ребята побывали в поликлинике №3 и областной детской клинической больнице.

Основные поздравления и цветы адресовались врачам, медицинским сестрам, санитаркам.

«Праздники праздниками, а врачи, медсестры, санитарки все равно работают, оберегая, спасая здоровье людей, и очень хотелось сделать им приятно. Думаю, акция станет постоянной — она находит большой отклик и у медиков, и у пациентов», — рассказал Антон Коротченко.

Завтра акция продолжится: волонтеры будут поздравлять с праздником 8 Марта прохожих на улице — «просто так».

Отметим, что акция «Вам, любимые», приуроченная к Международному женскому дню, является всероссийской и проводится в десятках российских регионов 7 и 8 марта. В разных уголках страны мужчины разных возрастов и профессий подарят цветы случайным девушкам на главных улицах и площадях городов, в местах работы и отдыха, в аэропортах и на вокзалах, в медицинских и соцучреждениях.