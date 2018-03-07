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«Агитация вместо урока» — в Кургане педагог втянула учеников в выборы

Общество

Женщина моментально вылетела из избиркома

«Агитация вместо урока» — в Кургане педагог втянула учеников в выборы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выборы

Курган, 7 марта 2018, 17:33 — REGNUM  Учительница из Кургана, вовлекавшая своих учеников в распространение агитматериалов, исключена из участковой избирательной комиссии. Об этом СМИ сообщил председатель избирательной комиссии Курганской области Валерий Самокрутов.

Ранее в сети появилось видео, на котором педагог школы №24 города Кургана рассказывала ученикам, как разносить агитматериалы по квартирам. За помощь она обещала, по словам одного из учеников, отпустить ребят с последнего урока. Учительница являлась на тот момент членом Восточной территориальной избирательной комиссии Кургана. На данный момент она освобождена от обязанностей члена избиркома.

«Использование несовершеннолетних в агитации однозначно недопустимо. Я сейчас готовлю представление в правоохранительные органы, чтобы они провели проверку в рамках своей компетенции и посмотрели, есть ли там административное или уголовное нарушение законодательства», — заявил Валерий Самокрутов ТАСС.

Департамент образования и науки Курганской области заявил, что действия работников системы образования, нарушающие образовательный процесс в школах, недопустимы и педагог будет наказана.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Курган отличился в сборе подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России. На «Курганмашзаводе» и «Курганхиммаше» подписи собирали в рабочее время, что являлось нарушением. Подписи сотрудников данных предприятий были аннулированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Собранные на двух заводах Кургана подписи в поддержку Путина аннулировали

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Выборы президента России 18 марта 2018 года

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