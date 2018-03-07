В Петербурге наградили врача, спасавшего людей после теракта в метро

Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Петербургский врач Шамиль Ахмедов в прошлом году случайно оказался во взорванном террористом поезде метро и сразу после взрыва оказывал помощь раненым — еще до приезда спасателей и бригад скорой помощи. Сегодня, 7 марта, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов вручил медику медаль «За спасение погибавших», сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Шамиль Ахмедов работает ординатором кафедры Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Павлова. В день теракта 3 апреля 2017 года он возвращался с работы домой.

«Я выпрыгнул. В первую минуту было страшно, повторного взрыва опасался. Потом, когда услышал крики помощи и увидел людей, которые сами не могут выйти из метро, там никаких мыслей, чтобы уйти, покинуть метро, не было», — рассказал Ахмедов на церемонии вручения медали.

Государственные награды сегодня получили 18 горожан — представители разных профессий, учёные, промышленники и деятели культуры.

«Независимо от профессии, независимо от социального положения, независимо от возраста, вы делаете самое главное. Вы укрепляете нашу страну, делаете все, чтобы ей можно было гордиться, чтобы нашу страну уважали», — сказал полпред Александр Беглов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу рассказал о чувстве гордости за сограждан, оказавшихся рядом с местом теракта в Петербургском метрополитене.

Начальник 1-й пожарно-спасательной части Роман Денисенко, чье подразделение первым прибыло на станцию «Технологический институт», поведал о том, что взаимовыручка обычных пассажиров метро «была на высочайшем уровне».

«Оказывали друг другу первую помощь, перетягивали жгутами пострадавшие конечности. К нашему прибытию <…> кто-то уже был перемотан, кому-то помогли остановить кровотечение, кому-то оказывали первую помощь», — вспоминал сотрудник МЧС. По его признанию, «в тот момент я понял, почему нашу страну никто никогда не победит».

Напомним, теракт произошел днем 3 апреля 2017 года в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва, произведенного террористом-смертником, погибли и умерли от ран 15 пассажиров. Погиб и сам террорист. Пострадали более ста человек, около 50 из них оказались в больницах, некоторые остались инвалидами.

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