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Что станет с историческим центром одного из красивейших городов России?

Общество

В центре внимания властей и общественности оказались исторические здания в областном центре. В конце недели в мэрии сделали предложение бизнесменам по использованию культурного наследия, что сами бизнесмены восприняли неоднозначно

Что станет с историческим центром одного из красивейших городов России?
Уничтожение истории

Оренбург, 10 марта 2018, 19:25 — REGNUM  Ветшающее жилье городского центра, включающее в себя исторические объекты, поставило перед оренбургским руководством нелегкую задачу. Как совместить интересы получения прибыли и заботу о городе ‑ и возможно ли это в данном случае — пишет редактор ИА REGNUM Наталья Хомутова.

Тревожный сигнал, связанный со сносом бывшей обкомовской дачи, находящейся в охранной зоне природного ландшафта Оренбурга, вызвал возмущение горожан и стал очередным признаком того, что проблема ремонта и реконструкции исторического жилого фонда становится крайне острой. Исторические здания центра города могут быть переданы в ходе торгов предпринимателям, на которых ляжет забота о ремонте и реставрации, ведь жильцы из этих зданий уже переселяются в новостройки, а центр города, если пустить ситуацию на самотек, может обветшать окончательно.

С другой стороны раздаются голоса тех, кто опасается беспочвенной надежды на «заботливый бизнес», возможно, исторические здания и будут отремонтированы, но вместе с тем, они могут быть потеряны для горожан и туристов, оказавшись за заборами собственников. Да и выгода от реставрации и необходимость длительных вложений отвращает бизнес, нацеленный на быструю прибыль. А ведь Оренбург, если привести его исторический центр в порядок, может вернуть себе славу одного из красивейших городов страны и стать перспективным туристическим направлением.

Читайте подробности: Судьба старых зданий Оренбурга: на что готовы бизнесмены

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