Подарок к 8 марта: в Рязани открыли бассейн

Рязань, , 16:59 — REGNUM Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Классика» при Рязанском государственном университете имени Есенина состоялось 7 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Рязанской области. Общая стоимость ФОКа составила 194,5 млн рублей. Строительство велось за счет федеральной адресной инвестиционной программы, областного бюджета и РГУ.

В комплексе есть бассейн, который рассчитан на шесть дорожек, тренажерный зал и два зала для игры в настольный теннис. Его могут посещать и студенты, и жители города.

«Это большое событие и для РГУ, и для всего города. Сегодня мы открываем еще один полноценный физкультурный центр с бассейном. Уверен, бассейн будет очень востребован, у нас в Рязани их еще пока не хватает», — сказал на открытии ФОКа глава региона Николай Любимов.

Губернатор подчеркнул, что занятия спортом способствуют улучшению демографических показателей.

«Улучшение демографической ситуации — один из главных показателей успешного развития региона. Занятия спортом, здоровый образ жизни способствуют улучшению демографических показателей: люди меньше болеют, снижается смертность, повышается продолжительность жизни», — цитирует Николая Любимова пресс-служба.

В регионе надеются, что новый ФОК станет хорошей тренировочной базой для студентов и преподавателей университета. Кроме того, возможности комплекса позволяют осуществлять подготовку спортивного резерва Рязанской области, а также проводить соревнования областного и межрегионального уровня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта в городе Кораблино Рязанской области был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Рекорд», в котором есть зал для занятий борьбой, тренажерный зал, зал аэробики, бассейн, универсальная площадка для различных игровых видов спорта и другие. Новый ФОК обошелся в 136,5 млн рублей. В нем смогут заниматься 300 детей.

Кроме того, в ближайшее время в Рязани будет открыт еще один спортивный объект — Центр единоборств. Также на 2018 год запланировано строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов.

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