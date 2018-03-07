Засуха в ЮАР: власти Кейптауна решили не отключать воду

Кейптаун, , 17:02 — REGNUM Власти южноафриканского Кейптауна заявили, что массовых отключений воды в городе, которые планировались из-за засухи, в 2018 году удастся избежать, 7 марта передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению муниципалитета, Кейптауну в 2018 году удастся избежать «дня ноль» (Day Zero) благодаря экономии жителей города.

За последние три года город с населением 4 млн человек сократил потребление воды на 60%, до 510−520 млн литров в день.

Если потребление останется на прежнем уровне, то до наступления холодного сезона Кейптаун справится с подачей воды без массовых отключений.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля власти ЮАР объявили засуху в стране «национальной катастрофой» — из-за рекордно низкого числа осадков ожидалось, что вода в Кейптауне закончится к 11 мая.

Позднее меры по экономии воды позволили передвинуть Day Zero в Кейптауне на начало июля 2018 года.

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