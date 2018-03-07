«Важно, чтобы женщины-медики тоже получили частичку тепла»

Владимир, , 16:43 — REGNUM Акция «Вам, любимые» прошла во владимирских больницах в преддверии Международного женского дня, 7 марта. Студенты медицинского колледжа посетили две владимирские больницы и подарили пациентам и сотрудникам учреждений цветы. Всего удалось поздравить 500 женщин, рассказала корреспонденту ИА REGNUM организатор акции Ирина Лопанова. Всего в акции приняли участие 30 волонтеров.

«Мы раздавали цветы не только пациентам, но и медицинскому персоналу. Для нас было важно, чтобы медики, люди, у которых нет ни праздников, ни выходных, получили частичку тепла, частичку добра и маленький подарок. Реакция была очень искренняя, некоторые пациенты просто плакали, некоторые долго-долго благодарили. Мы участвуем в акции в первый раз, но я могу сказать, что опыт удался, потому что это было очень здорово и искренне», — рассказала Ирина Лопанова.

Акция прошла в городской больнице скорой медицинской помощи Владимира и областном клиническом онкодиспаснере.

«В акции участвовали студенты Владимирского базового медицинского колледжа. У нас больница скорой медицинской помощи — наша вотчина. Это наша база практики, здесь много наших волонтеров, многие остаются работать, поэтому мы не могли туда не прийти. Онкодиспансер мы взяли, потому что сюда сложно добраться волонтеру из-за специфики. Поэтому здесь мы поздравили персонал, который был в терапевтическом корпусе», — рассказала Ирина Лопанова.

Движение «Волонтеры-медики» существует во Владимире полтора года. В него входят студенты колледжа, ученики профильных классов школ и другие. Волонтеры проводят акции по профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.

Читайте развитие сюжета: Волонтеры-медики Липецкой области поздравляют женщин с 8 Марта