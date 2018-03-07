«Секс — это, конечно, хорошо, но…»: новый флешмоб в сети

Москва, , 16:15 — REGNUM В Twitter набирает популярность необычный флешмоб — пользователи решили поговорить о том, что может быть лучше секса. Каждая публикация на эту тему начинается со слов «Секс — это, конечно, хорошо, но…», продолжение фразы каждый пишет на свой вкус.

Для многих больной темой стал сон, а точнее, его нехватка. В сети отмечают, что полноценный сон намного приятнее интимных отношений. В частности, пользователи приводят в пример ситуацию, когда человек просыпается ночью и понимает, что у него есть еще несколько часов, чтобы выспаться.

«Секс — это, конечно, хорошо, но вы пробовали спать по 13 часов?» — интересуется пользователь イマヂヌ‏.

«Секс — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь просыпались ночью, думая, что уже пора вставать, а на самом деле ещё можно было спать и спать?» — пишет Andre le Boshèl.

Пользователь Палина пишет, что еще одна приятная вещь — не просыпаться от будильника соседей, которые не слышат сигнал и долго не отключают его:

«Секс — это, конечно, хорошо, но вы пробовали жить в одиночестве и не вскакивать от чужих будильников вместо их хозяев?»

Низкая температура за окном тоже вдохновила некоторых пользователей присоединиться к флешмобу. Для них полноправной заменой интима в холодные дни стала батарея.

«Секс — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь пробовали надевать носки зимой сразу после того, как сняли их с батареи?» — спрашивает Максим Г.

«Как говорится, секс — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь грелись около батареи, погуляв на холоде час?» — прокомментировала Вик.

Часть пользователей вспомнила о том, что приятные эмоции можно испытать и в парикмахерской. Для кого-то это мытьё головы, а для кого-то — ситуация, в которой парикмахер понял, какую именно прическу хотел клиент.

«Секс — это, конечно, хорошо, но вам когда-нибудь мыли голову в парикмахерской?» — пишет Павлиня.

«Как говорится, секс — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь выходили после парикмахерской именно с той стрижкой и покраской, какую хотели?» — поддержала Фленси.

Пользователь Кендрик кальмар отметил, что не менее приятные ощущения можно получить и от принятия ванны после поездки в поезде:

«Секс — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь мылись после поезда?»

Некоторые пользователи сравнили ощущения от интимной близости с радостью за победу российских спортсменов на Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане.

«Секс — это, конечно, хорошо, но вы когда-нибудь испытывали радость и счастье за победу российских хоккеистов на олимпиаде?» — пишет Аляска янг.

А кто-то вспомнил об успехах в работе. Так, для некоторых пользователей куда приятнее оказались ощущения, которые они испытывают, выполняя работу вовремя.

«Секс — это, конечно, хорошо. Но вы пробовали закрывать дедлайны?» — поделился Vladan Rains.

Впрочем, некоторые пользователи решили не искать замену сексу и пишут, что пробовали многие вещи, от которых испытывают приятные ощущения, но ничто не сравнится с интимом.

«Бесят эти ваши твиты, начинающиеся с «Секс — это, конечно, хорошо, но пробовали ли вы…» Пробовала, делала, всё равно секс лучше», — заключила Ева.

В социальных сетях не впервые запускают необычный флешмоб. Так, каждый год 14 февраля пользователи «поздравляют» бывших возлюбленных в рамках акции #ВалентинкиДляБывших. Многие из них публикуют необычные и далеко не романтичные послания.

«Ты говорила, что хочешь, чтобы я всегда был единственным, но единственным я был только в четверг», — написал пользователь Какой-то парень.

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