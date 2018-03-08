Женщины, которые спасают

Снежана Федорина, Марина Каширская, , 10:30 — REGNUM

Воронежский благотворительный фонд «ДоброСвет» работает с 2013 года. Он основан при отделении онкогематологии Воронежской областной детской больницы №1, где каждый год в среднем проходят лечение 120 детей.

Сотрудники фонда собирают деньги на покупку лекарств, недостающего медицинского оборудования, помогают детям и их родителям справиться со стрессом, который возникает после объявления диагноза, проводят занятия и мастер-классы для детей, месяцами находящимися в больнице. Все это делают исключительно женщины. В преддверии 8 марта корреспондент ИА REGNUM побывал в гостях у фонда «ДоброСвет» и выяснил у его сотрудниц, что это такое — ежедневно вкладывать силы в спасение жизней.

Сейчас в фонде работают 12 человек, каждый из которых занимается определенной программой. Например, кто-то организовывает развлекательные мероприятия для детей, кто-то готовит волонтеров к общению с детьми, кто-то занимается программами реабилитации детей, которые прошли лечение, и их семей.

«Это не работа, это образ жизни»

Координирует работу директор фонда Александра Роднищева, которая и сама пришла в организацию после перенесенной онкологии.

«В фонд я попала в 2014 году, — говорит Александра Роднищева. — Я увидела информацию о нём в лифте, это была рекламная листовка, а потом нашла в интернете, прочитала, что проводится волонтерское собрание, и пришла. Но этому, наверное, предшествовал какой-то внутренний поиск.

После перенесенного заболевания я почувствовала необходимость помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации. Эта помощь нужна, но нужна не столько материальная, сколько, наверное, моральная, потому что очень важно быть рядом с человеком, с ребенком, которые оказались в таком положении. Поэтому и искала информацию о подобных фондах в Воронеже, но в 2012—2013 годах их было не особо много. Все знали, что есть организации в Москве и в Петербурге, а в Воронеже ничего не было. И когда я обнаружила «ДоброСвет», я подумала: «Наконец-то появилась организация, которая не оставляет людей одних». В конце 2014 года я пришла волонтером, а потом поняла, что никуда я не уйду отсюда».

Изначально Александра заняла должность директора по фандрайзингу — искала ресурсы для реализации программ.

«Некоторые люди сразу понимают, чем им надо заниматься, а для меня, видимо, это было неочевидно. И я сейчас думаю, — онкологическое заболевание, очень тяжелое, очень длительное лечение — и понимаю, для чего это нужно было. Это дало мне возможность заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Это больше, чем работа, это образ жизни. Это большое счастье, когда любимое дело становится твоей работой».

Работа в фонде тяжелая, в первую очередь с моральной точки зрения: ежедневно приходится сталкиваться с проблемами и горем людей. Но и здесь есть свои эмоциональные награды. Например, мощная обратная связь.

«Когда дети выздоравливают и приходят на реабилитацию, а потом они и их родители приходят к нам и говорят, что хотят стать волонтерами, переводят пожертвования в фонд, мы понимаем, что всё было не зря. Это значит, что мы оказались в тот момент, когда человеку это нужно было. Это вдохновляет и мотивирует», — поделилась Александра.

«Здесь ощущаешь реальную пользу»

Елена Александрова пришла в фонд совсем недавно — в 2017 году. С будущими коллегами она познакомилась на правозащитном фестивале. До этого Елена работала в коммерческом секторе, где занималась маркетингом. Но, по её собственному признанию, только в «ДоброСвете» нашла свое предназначение:

«Я поняла, что мне это близко. Здесь ощущаешь реальную пользу от того, что делаешь. И это нужно, от этого зависит жизнь, как бы громко это ни звучало, но так оно и есть. Мне всегда были интересны люди, которые занимаются благотворительностью. Считала, что это счастливые люди, которые умеют совмещать приятное с полезным. В итоге получилось, что мне тоже удалось стать счастливой».

По словам Елены, трудности, преодолеваемые в процессе работы, только мотивируют.

Еще одна молодая сотрудница фонда — Наталия Образцова. Она координирует работу волонтеров. Год назад Наталия случайно увидела объявление о вакансии в фонде и откликнулась на него.

Наталия признается, что ей всегда была близка тема волонтерства. До начала работы в фонде она сама нередко посещала детские дома и больницы как доброволец.

У Наталии два высших образования: она окончила факультеты философии и психологии и международных отношений ВГУ. Наталия считает, что результаты ее обучения «хорошая гуманитарная база, которая помогает ориентироваться и структурировать мышление», что помогает в ее работе.

Наталия рассказала, что первый опыт общения с детьми в отделении был нелегким для нее:

«Сначала было тяжело, был первый шок. Но очень скоро адаптировалась. Они обычные дети, к ним нужно относиться бережно, но без какой-то преувеличенной, гипертрофированной жалости».

В фонде есть больничные волонтеры, их готовят к посещению детей: они проходят обучение и сдают определенный ряд анализов, но, по словам Натальи, задержаться там тяжело.

«Очень многие начинают пугаться, многие на самом деле не знают, куда идут. И кто-то даже после первого посещения уходит».

Для Натальи ее работа — образ жизни, она много говорит о детях и мероприятиях, организованных для них.

«Дети дают заряд невероятной энергии, и ты от них уходишь в приподнятом настроении, заряженный».

«И некуда деться»

Фонд помогает каждому ребенку, который попадает в отделение. Практически сразу родители заключают договор с «ДоброСветом», то есть тогда, когда еще не известно, какое оборудование или лекарство понадобиться ребенку. При этом денег зачастую не хватает, и сотрудницам приходиться их искать фактически круглыми сутками.

«Потребность подопечных всё равно высока, у нас есть средний показатель оказываемой помощи в месяц — 1 млн рублей. Эта сумма — по всем программам, это не только закупка лекарств, но и оплата диагностики, мы помогаем в поездках, по мероприятиям, опять же реабилитационные программы», — говорит Александра Роднищева.

При этом сейчас зачастую бывают перебои поставок лекарств в больницу.

«К сожалению, наша система государственного обеспечения устроена таким образом, что в переходные периоды, когда заканчивается квартал или полугодие, у отделения возникают проблемы с поставками препаратов. А ребенку нужно сейчас. С этим сталкиваемся всегда: в декабре, январе. Мы с этим столкнемся летом, и от этого некуда деться», — рассказывает директор фонда.

Марина Каширская © ИА REGNUM Листовки фонда Марина Каширская © ИА REGNUM Премия общественно-государственного признания «Добронежец»

Помимо внутренних проблем, сотрудницам фонда приходится решать и внешние. Например, сейчас участились случаи лжеволонтерства — мошенники прикрываются и «ДоброСветом». Это явление в силах подорвать даже самое прочное доверие.

«Были случаи, когда нам звонили люди, которые говорили: «А вы что, в маршрутках деньги собираете? Мы видим, что тут волонтеры ходят, называют себя «ДоброСвет». Мы отвечаем, что это ни в коем случае не мы. И было такое на автовокзале, когда человек ходил с нашими реквизитами, под нашим именем.

Сейчас у нас в планах на этот год стоит информирование о противодействии мошенничеству в сфере благотворительности. Необходимо призвать людей к осознанности и бдительности, потому что поощрение таких поступков становится причиной того, что помощь не доходит до тех, кому она действительно нужна», — рассказывает Александра.

Также среди задач фонда стоит повышение информированности людей о его деятельности. Казалось бы, «ДоброСвет» 5 апреля отпразднует пятилетний юбилей — но до сих пор его существование вызывает удивление.

«Многие люди изумляются, когда начинаешь рассказывать, что в Воронеже тоже есть больница, где постоянно лежат 50 детей. Они больны. Им нужна помощь. Многие спрашивают «Правда? А мы думали, они только в Москве». Но в Воронеже остаются те же самые дети, которым нужна помощь», — рассказывает Александра.

В случае с подобными благотворительными организациями существует прямая зависимость: чем большее количество людей о ней знают, тем больше вероятность, что дети получат от них помощь.

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