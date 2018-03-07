«Мама плакала и кричала от боли»: томичка рассказала о медицинском хамстве

Томск, , 15:07 — REGNUM Шокирующую историю поведала жительница Томска, которая обратилась к медикам, чтобы спасти свою 63-летнюю мать.

По словам томички, 28 февраля её мать почувствовала себя плохо. Женщина собиралась поехать на такси в больницу, но ей стало хуже в подъезде, когда она спускалась с пятого на первый этаж. Пришлось вызывать скорую помощь. Однако, как утверждает жительница Томска, приехавшие на вызов женщины-фельдшеры отказались транспортировать пациентку до машины, ссылаясь на то, что пациентка очень полная.

«Поддерживая её с двух сторон, мы сумели довести маму до машины, но в скорую залезть она уже не смогла: ноги не слушались. Врачи пытались грубо, как мешок, запихнуть маму в машину, орали, чтобы лезла и не выпендривалась. Мол, ты спустилась с пятого этажа, чего придуриваешься сейчас? Они заламывали ей ноги, а затем из кабины вышел водитель и начал её материть», — цитирует томичку городской портал «Томск.Ру».

Дочь пострадавшей утверждает, что водитель скорой «заламывал ей ноги, периодически поддавая по её ногам ботинком».

«Мама плакала и кричала от боли», — рассказывает женщина.

Затем, по словам дочери, мать помогли погрузить на каталку и поднять в машину соседи. Однако на этом мучения женщины не закончились:

«В приемном покое горбольницы мама провела около шести часов: у неё брали анализы, пересаживали, заставляя идти «через не могу», с каталки на кушетку. За всё это время мама не могла даже прилечь. Через несколько часов, когда она окончательно ослабела и не могла даже привстать, медработник потянул её, чтобы опять заставить встать и пересесть на каталку. В итоге мужчина уронил её и ещё очень удивился, что она на ноги не опирается. Хотя мама уже давно говорила, что не может сама встать».

Горожанка рассказывает, что её мать попала в палату урологического отделения около шести часов вечера. В семь вечера её перевели в реанимацию, а в 21:30 она умерла.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 февраля, в следственном управлении СКР по Томской области по информации о смерти пожилой женщины в городской больнице №3 проводится проверка.

В ведомстве уточнили, что проверка проводится по информации о том, что 28 февраля 63-летняя женщина была доставлена бригадой «скорой помощи» в больницу, где в течение длительного времени ей не оказывалась медицинская помощь. Вечером женщину перевели в реанимационное отделение, где она вскоре скончалась.

«Следователи СО по Кировскому району г. Томск приступили к проведению проверки данного сообщения, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении областного СУ СКР.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM 7 марта попытался обратиться в пресс-службу департамента здравоохранения Томской области, однако дозвониться туда не удалось, трубку до конца рабочего дня так никто и не взял.

ИА REGNUM удалось связаться с главным врачом томской станции скорой медицинской помощи Николаем Родионовым.

«С 6 марта нами ведётся служебная проверка. По данному факту также проводит служебную проверку департамент здравоохранения Томской области», — сказал Николай Родионов.

Напомним, не далее как 6 марта в администрации Томской области ИА REGNUM сообщили о том, что в 2018 году томские медики намерены принять декларацию о пациент-ориентированном здравоохранении.

«Мы можем совершенствовать методы лечения, внедрять новые технологии, строить или ремонтировать больничные корпуса, а пациенты будут нас критиковать за отсутствие бахил. Задача декларации о пациент-ориентированном здравоохранении — учесть все составляющие комфорта пациента, не разделяя их на первоочередные и второстепенные. В основу декларации лягут такие принципы, как уважение, расширение прав пациента, в том числе по получению максимального доступа к информации и возможности внести собственные предложения по улучшению здравоохранения», — заявил начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов.

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