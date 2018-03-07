Розы не тюльпаны: москвичи традиционно обогатят цветочный рынок к 8 марта

Москва, , 17:14 — REGNUM К Международному женскому дню 8 марта владельцы цветочного бизнеса традиционно повышают цены на самый популярный ассортимент товара — тюльпаны и розы, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании Megaflowers Сергей Семёнов. В Москве в период праздников цена на данные виды продукции возрастает в среднем на 20−30% и колеблется в пределах 80−250 рублей за штуку.

«Это связано с несколькими причинами. Во-первых, таможенные пошлины и логистика становится несколько дороже, потому что такого транспорта, который может перевести в ограниченное время достаточно большой объём цветов из Европы в Россию, мало. Как и в любом рынке, когда спрос превышает предложение, цена возрастает и на транспортные услуги. Также сказывается некая жажда наживы предпринимателей», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что современный массмаркет можно отнести к монументальному виду торговли, где каждый год происходит стандартное увеличение спроса на тюльпаны и розы в пределах 20−30%. Такие супермаркеты и трансконтинентальные игроки, как «Пятёрочка», «Магнит», «Карусель», возят цветочную продукцию в основном в сезоны для праздников, чтобы привлечь дополнительный трафик, и цены в них гораздо ниже, чем у частных перевозчиков.

«Они сами везут, растамаживают, выбивают очень хорошие условия, которые никогда не будет способен делать предприниматель у дома с маленькой лавочкой. У трансконтиненталов тюльпан может уже в рознице стоить 30, а у розничного торговца он в стадии закупки будет только 25−30. А в премиальных будет по 150 рублей, идёт пятикратное увеличение», — подчеркнул гендиректор цветочной компании.

Добавим, если в обычный день цена тюльпана колеблется в пределах 50−60 рублей, то в период праздников в массмаркете она увеличивается до 70−80 рублей. Что касается роз, то здесь цена напрямую зависит от размера цветка и может варьироваться от 30 рублей до 250. По словам Сергея Семёнова, де-факто увеличение цен на розы уже произошло. Если в обычный день ценник составляет 100 рублей, то сейчас в среднем доходит до 120−130 рублей за штуку.

«Рынок сверхконкурентный, вмешательство монопольных ассоциаций бессмысленно, рынок сам себя отрегулирует», — добавил эксперт.

Отметим, главными поставщиками цветочной продукции ежегодно становятся страны Европы, а также Латинской Америки и Африки. Исторически международным экспортёром цветов является Голландия, туда стекаются все потоки цветочного бизнеса, даже той продукции, которая не была произведена в данной стране. Голландия также славится своим высокотехнологичным производством, позволяющим осуществлять полный контроль над производством цветов в течение всего календарного года.

«Там есть высокотехнологичное производство, крытые 80-ярусные теплицы, где всё автоматизировано, и три человека обслуживают гектары. Ездят специальные мобильные грядки, по определенной технологии продукция орошается, засвечивается», — пояснил эксперт.

Такие южные страны, как Эквадор, Колумбия, Уганда, имеют максимально благоприятные условия для естественного роста цветка — обилие солнечных дней и мягкий климат. Декоративную зелень владельцы цветочного бизнеса предпочитают брать в Израиле. Пользуется спросом берграс — травянистое растение, чьи листья собраны в жёсткие метёлки и напоминают миниатюрные оливковые ветви. В букете они служат оттеняющим фоном для цветов. Также популярен рускус — широко используемая декоративная зелень с яркими изысканными листьями. Насыщенный оттенок этого зеленого растения обычно сочетают с цветами ярких тонов, чтобы наполнить букеты колоритностью и торжественностью.

По словам Сергея Семёнова, в России в настоящий момент подобное производство довольно энергозатратное и дорогостоящее занятие, и предприниматели, которые пытаются осваивать данный бизнес, удовлетворяют лишь 10% запросов потребителей. Кроме того, тепловой период в России ограничен, что затрудняет производственный процесс, особенно в период весенних праздников.

«Есть предприниматели, которые пытаются в наших широтах что-то выращивать, но это трудно, потому что и засвечивать приходится, и энергоносители у нас стоят больших денег. 90% всей продукции можно отнести к ввозимой, не произведенной в РФ. Но даже из того, что производится у нас, всё делается из привезённого посадочного материала. В нашей стране сейчас нет ни посадочного материала, ни условий, ни теплиц, чтобы удовлетворить хотя бы часть потребностей, которые есть на рынке», — считает он.

Добавим, при выборе цветка следует придерживаться нескольких правил. Во-первых, лепестки бутона должны быть гладкими на ощупь и при отгибании легко возвращаться в исходное положение. Если отогнутый лепесток виснет, такой букет может продержаться и менее суток. При покупке готового букета стоит обратить внимание на нижний срез стеблей. Если они коричневые, значит, растения несвежие и долго стояли в воде. Бутоны должны быть чуть приоткрыты — тогда в течение последующих дней они продолжат распускаться, а не завянут. Для достижения наибольшего эффекта после вручения букета стоит класть цветы на ночь в холодную воду — это позволит бутонам сохранять свою свежесть как можно дольше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, еженедельно жители Москвы покупают порядка 8 млн цветов, и в среднем на один букет москвичи тратят порядка 600 рублей. В преддверии Международного женского дня 8 марта в столице было более 1700 точек по продаже цветов. Около 30% цветов на московских прилавках — отечественные, в основном это розы и тюльпаны. Их везут из столичных совхозов, а также из Тульской, Калужской областей, Санкт-Петербурга, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга, Республики Мордовии и Краснодарского края.

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