Омская область: здравоохранение на тройку и поправки «под врио губернатора»

Омск, , 13:48 — REGNUM Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Министр здравоохранения рассказал, при каких условиях покинет пост

Глава омского минздрава, заместитель председателя регионального правительства Андрей Стороженко оценил систему здравоохранения Омской области на «три с плюсом или четыре с минусом». А что касается высоких технологий и скорой помощи, здесь он и вовсе заявил: «Вытягиваем на пятёрку».

«Терапия где-то на отлично, а где-то на удовлетворительно. Не от качества это зависит лечения, а от количества врачей. Дефицит у нас специалистов», — заявил Стороженко в интервью «СуперОмску».

Также министру задали вопрос, касающийся слухов о его возможной отставке. В частности, в омских массмедиа циркулировала информация о том, что Стороженко сменит Виктор Долгушин, который ранее работал первым заместителем главы минздрава, а затем уехал в Екатеринбург.

«Если губернатор скажет, что будет Долгушин, то вопросов нет. Я чиновник, соберу вещи и уйду. Если скажут, что будет Стороженко, то останусь. Обсуждать тут нечего», — сказал глава облминздрава.

Также министр Стороженко не упустил возможности упомянуть о достижениях в областной системе здравоохранения. В частности, по его словам, поликлиники в регионе в 2017 году отработали 20 млн посещений, врачи сделали более 10 тыс. высокотехнологичных операций. За последние три с половиной года было приобретено 140 автомобилей скорой помощи. Планируется, что в этом году будет установлено 11 ФАПов, а в 2019—2020 годах — ещё 19 ФАПов.

Напомним, в конце января 2018 года Стороженко и вовсе заявил, что гордится областным здравоохранением, так как в регионе зафиксировано «реальное снижение смертности в трудоспособном возрасте на 9,6%».

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Однако, ища поводы для гордости, министр не учёл обнародованную незадолго до этого прокуратурой информацию о том, что в регионе принципы доступности и качества оказания первичной медицинской помощи соблюдаются не везде. Были выявлены нарушения при оказании платных медицинских услуг, случаи приобретения медицинских препаратов за счёт средств пациентов. Также прозвучала информация об отсутствии минимального ассортимента лекарственных средств и их ненадлежащем хранении, о неэффективном использовании отдельных видов медицинского оборудования, его простое и отсутствии технического обслуживания. Надзорные органы зафиксировали нарушения требований к организации работы скорой и неотложной помощи, обеспечению её своевременного прибытия, техническому оснащению автомобилей, сроку их эксплуатации и так далее. В целом прокурорские проверки выявили 1715 нарушений закона.

Омский общественный деятель Татьяна Шнейдер, комментируя заявление Андрея Стороженко, отметила, что поводов для гордости у него нет, а вот «поводов для стыда предостаточно».

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«Стоит хоть один раз побывать в городской поликлинике, оказаться на приёме у врача или посетить стационар, всё становится на свои места. Я сейчас говорю о бюджетных медучреждениях, где нет элементарных бинтов, где врачи советуют посетить платные учреждения, потому что талонов нет либо оборудование не позволяет взять нужный анализ у пациента. К примеру, необъясним и тот факт, что на город-миллионник, на одну городскую поликлинику приходится по три талона в месяц на сдачу бесплатных кардиологических анализов. Омская медицина на данный момент является на 80% платной», — убеждена Татьяна Шнейдер. Она подчеркнула, что тема здравоохранения в регионе на сегодняшний день остаётся одной из самых острых.

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Нововведение для врио губернатора

На этой неделе стало известно, что в Омской области вводят самовыдвижение на губернаторских выборах. Соответствующий законопроект, согласно которому в выборах губернатора смогут участвовать самовыдвиженцы, должны рассмотреть депутаты регионального Заксобрания.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники в региональном правительстве, нововведение принимается под врио губернатора Омской области, справоросса Александра Буркова.

«Участие в выборах в качестве самовыдвиженца позволит Буркову заручиться поддержкой разных политических сил, уйти от определенной партийной маркированности», — объясняет источник.

Комитет областного парламента по законодательству и местному самоуправлению 5 марта рекомендовал Заксобранию принять поправки к региональному закону «О выборах губернатора Омской области». По словам председателя комитета, единоросса Сергея Калинина, ранее баллотироваться в губернаторы мог только кандидат, выдвинутый от политической партии. Если закон будет принят, такая возможность появится и у самовыдвиженцев. Однако такому кандидату предстоит собрать 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных в регионе.

Как ранее заявлял Александр Бурков, планов сдавать партбилет у него нет.

В настоящее время самовыдвижение на губернаторских выборах действует в Москве, Тульской и Кировской областях.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, до Александра Буркова Омской областью руководил Виктор Назаров (с 2012 года). Он ушёл в отставку в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе в октябре 2017 года. 9 октября врио губернатора региона был назначен уроженец Свердловской области, справоросс Александр Бурков.

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По мнению ряда политологов, назначение справоросса Буркова временно исполняющим обязанности губернатора Омской области следует воспринимать как «реверанс в сторону оппозиции».

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Выборы губернатора Омской области пройдут в сентябре 2018 года.

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Департамент без директора

Кадровые изменения произошли в мэрии Омска. Департамент по делам молодёжи, физической культуры и спорта остался без директора.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, Михаил Расин покинул этот пост по собственному желанию. С 5 марта он находится в отпуске с последующим увольнением. И. о. руководителя департамента является замдиректора Павел Усков.

Уточняется, что глава города Оксана Фадина поблагодарила Расина «за многолетний труд в сфере физической культуры и спорта».

Напомним, Михаил Расин в 1998 году занял пост начальника управления физической культуры и спорта департамента социального развития администрации Омска. В 2005 году был назначен начальником управления организационно-кадрового, нормативно-информационного обеспечения и туризма министерства по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области. С июля по ноябрь 2012 года занимал должность директора департамента физической культуры и спорта администрации Омска. В ноябре 2012 года его назначили на должность директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта администрации Омска.

Стоит отметить, что его отставке уделили большое внимании омские телеграм-каналы. В частности, «ОмскДезинформ» предполагал, что место Расина займёт нынешний замминистра спорта области Алексей Фадин:

«Хоть к Расину больших претензий не было, было решено, что 67-летний чиновник не слишком подходит для молодёжной политики».