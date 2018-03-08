Патрульные с тюльпанами, мужчины-рекордсмены и «цветы от Путина»

Нижний Новгород, , 10:02 — REGNUM На улицах Нижнего Новгорода в Международный женский день автолюбительницы получают букеты тюльпанов от сотрудников ГИБДД, что для города давно уже стало доброй традицией в этот день. Кроме мужчин в форме сегодня радуют букетами прекрасную половину человечества на улицах Нижнего Новгорода также волонтёры и активисты, которые к тому же рассказывают о том, как можно сделать фотографию с президентом РФ, дарящим цветы. Акция с участием волонтёров проходит 7−8 марта в 45 регионах России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Виртуальный глава государства в Нижнем Новгороде уже «вышел» на «прогулку». Он был замечен пользователями соцсетей в ДК «Полиграф», именно там разместили специальную метку, которая «вызывает» виртуального президента в приложении «Фото с Путиным».

«Для того чтобы увидеть Путина на экране своего смартфона, нужно скачать приложение, разработанное студентом Тюменского индустриального университета (ТИУ) Ярославом Поповым. Распечатать специальную метку, положить ее на место, где хотите увидеть президента, и навести камеру приложения на нее. От размера метки зависит, какого размера будет виртуальный президен.», — пишет издание «Нижний Новгород».

Это ещё не все подарки для прекрасных жительниц и гостий города. 8 марта почти весь день в рамках LoftTeam будет работать бесплатная женская фотозона,

«8 марта с 14:00 до 22:00 в пространстве ДК «Полиграф» будет работать фотозона, где можно будет получить фото от профессионального фотографа. Также будет работать визажист. Для того, чтобы принять участие в фотосессии необходимо зарегистрироваться: войти в полную версию Вконтакте и указать удобное для вас время», — пишут в официальной группе ДК в соцсети, где уточняется, что для каждой участницы время фотосессии составит 30 минут, поэтому нужно успеть записаться.

Напомним, 8 марта в столице Нижегородской области мужчины также планируют поставить российский рекорд на самый большой поздравительный флешмоб. В рамках акции «Мужская открытка» в 11:00 по местному времени около 1 тыс. жителей города встанут в поздравительную надпись на Чкаловской лестнице, что имеет форму цифры восемь. Ожидается, что во флешмобе, замахнувшемся на Книгу рекордов России, примет участие глава региона Глеб Никитин.

В первый раз в такой необычной форме прекрасных горожанок мужчины Нижнего Новгорода поздравили в 2017 году.

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