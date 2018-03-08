Жительницам Казани дарят бесплатную фотосессию и «цветы от Путина»

Казань, , 08:33 — REGNUM Сегодня, в Международный женский день, на улице Маяковского, 24а в Казани жительницы и гостьи города могут бесплатно сфотографироваться в рамках проекта LoftTeam. В творческом пространстве «Маяковский», где и работает женская фотозона, есть профессиональный фотограф и стилист для создания ярких образов. Кроме того, сегодня все пользователи, которые установили приложение «Фото с Путиным», смогут сделать фотографию с президентом РФ и цветами. Они получат на телефон сведения о новой 3D-метке, которая появилась в одном из торговых центров Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для того чтобы сделать фотосессию, участница должна заранее сообщить о времени своего визита в творческое пространство «Маяковский». По итогам съёмки каждая участница получает яркие фото.

В рамках акции «цветы от В. Путина» все жители города, скачавшие приложение, смогут сделать селфи в торговом центре, где будет установлена 3D-метка с изображением главы государства.

«Около меток будут стоять волонтёры, делать фото, дарить цветы, а также распечатывать снимки на инста-принтере», — отмечают организаторы.

Напомним, в фотоакции участвуют 15 российских городов, в числе которых, кроме Казани, еще один город ПФО — Саратов.

Проект «Фото с Путиным», разработанный студентом Тюменского индустриального университета, был представлен в конце января 2018 года на молодёжном форуме «Россия вперед», прошедшем в Казани.